Arrimadas avisa a Torra de que no aceptarán ninguna "artimaña" con los lazos amarillos

La líder de Cs en Cataluña y candidata por Barcelona a las elecciones generales, Inés Arrimadas, ha avisado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, sobre si cambia los lazos amarillos por otro símbolo en los edificios públicos: "Cualquier artimaña que haga ahora el separatismo a nosotros no nos va a engañar, se trata de quitar la propaganda separatista".

En una entrevista de TVE, Arrimadas ha indicado que en caso de que se usen otros símbolos en las fachadas, ellos van "a seguir dando la cara" porque son la única garantía del constitucionalismo, en sus palabras.

Ha valorado que si Torra decide finalmente quitar lazos amarillos y 'esteladas' no será porque lo dice el Síndic de Greuges, como él ha defendido, sino por la orden de la Junta Electoral Central (JEC) y ha pedido no entrar "en el juego mental del nacionalismo".

La líder del partido naranja ha apuntado que "esto no va solo de lazos" sino de "la propaganda separatista", ya que en muchos edificios de la Generalitat hay también pancartas y fotos de los soberanistas presos, algunos ahora candidatos a las elecciones generales.

"Esto es una vergüenza. No sé si ustedes se imaginan que nosotros en la Junta de Andalucía pusiéramos en los edificios la cara de Albert Rivera. Creo que sería un escándalo", ha lamentado.

"Esto es lo que nos tenemos que tragar los constitucionalistas aquí en Cataluña mientras Sánchez no hace absolutamente nada", ha criticado, añadiendo que están solos con un gobierno de España que ella ve entregado a los independentistas.

A las críticas de la candidata del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, porque no se ha presentado como candidata a la investidura en el Parlament, Arrimadas ha lamentado que "no se entera de nada" porque si no lo hizo fue para no regalarles a los independentistas una foto de victoria.