Arrimadas avisa que el nuevo Govern solo gobernará para vividores del procés

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido que el nuevo Govern entre ERC y Junts ni siquiera gobernará para la mitad de los catalanes, "no va a gobernar para nadie, salvo para un grupito de vividores del 'procês', que viven muy bien gracias al separatismo", ha dicho.

Arrimadas, en una rueda de prensa telemática tras la reunión del comité ejecutivo, ha avisado también que este acuerdo alcanzado entre ERC y JxCat para gobernar Cataluña "es el preludio de los indultos" a los condenados por el 1-O, "unos señores que no se arrepienten de nada, que no han dejado atrás su radicalidad", ha lamentado Arrimadas.

"En lugar de indultar a los autónomos, a las familias que no pueden más, se van a dedicar a indultar a los que dieron un golpe de Estado y están amargando a la sociedad catalana".

Tras insistir en que ERC y Junts no van a gobernar para nadie porque en el tiempo que han estado juntos en la Generalitat no han resuelto ninguno de los problemas que afectan a los catalanes, ha arremetido contra el PSC, del que ha dicho "que no engañan a nadie" y que lo que buscaban era pactar con los republicanos catalanes.

Según Arrimadas, el PSC "estaba deseando llegar a un tripartito con ERC" pero si no hay un acuerdo de gobierno entre ellos es porque el partido independentista no ha querido.