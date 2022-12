Arrimadas avisa a Bal que si no se retira ella liderará otra candidatura a Cs

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha advertido a su portavoz, Edmundo Bal, que si no retira su candidatura a liderar el partido, ella encabezará una lista alternativa para seguir dirigiendo la formación naranja, aunque ella lo que quiere es una propuesta de unidad, contando con Bal.

"Sólo en el caso de que Bal, mi amigo, mi compañero, mi mano derecha, no retire su candidatura presentaré mi lista a la Asamblea y lo hago para evitar que vayamos absurdamente a una batalla campal", ha afirmado en una rueda de prensa en la sede naranja.

Arrimadas ha comunicado esta decisión después de que el viernes, su portavoz, Edmundo Bal, anunciara que se presentará a las primarias para disputar el liderazgo de Cs y pidiera a la todavía presidenta de los naranjas que se echara a un lado.

La presidenta de la formación, que no ha dejado de repetir varias veces que Bal es su mano derecha y su amigo, ha dejado claro que no quiere llegar al punto de enfrentarse con Bal y hablará con él para conseguir un acuerdo, pero que lo hará si él no se integra en esa lista de unidad en la que Arrimadas lleva trabajando tiempo y que, según ha dicho, el portavoz conocía.

Durante su comparecencia, ha reconocido que algunas leyes del Gobierno, refiriéndose a la ley del sí es sí, causaron entre ambos discrepancias importantes porque para Arrimadas "ser progresista es alejarse mucho de Irene Montero", pero que, en todo caso, esperaba que se pudieran reconducir esas diferencias.

"No me gustaría ganar en la Asamblea con un partido roto, voy a trabajar por una lista de unidad y estoy convencida de que lo podemos conseguir", ha señalado al explicar que si Bal reconsidera su candidatura ella no encabezaría la lista de la dirección política del partido, sino que la cerraría.

Según este modelo de bicefalia que la Ejecutiva aprobó por unanimidad como su propuesta para la Asamblea extraordinaria de enero, habría una dirección política y otra orgánica, un marco que, ha señalado Arrimadas, daría estabilidad de cara a las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

Otra cosa serán las generales de diciembre, sobre cuya candidatura Arrimadas sigue sin despejar sus planes, evitando responder a esa cuestión durante la rueda de prensa en la que el vicesecretario general y secretario de Comunicación, Daniel Pérez, y el diputado de Cs Guillermo Díaz la han acompañado.