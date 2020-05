Arrimadas no avanza si Cs apoyaría seguir con el estado de alarma y dice que dependerá de la situación

No comenta el insulto de De Quinto a Iglesias y dice que el diputado "nunca tuvo dudas" de que había que ampliar el estado de alarma

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, no ha querido avanzar este lunes si su partido apoyaría en el Congreso de los Diputados una nueva prórroga del estado de alarma para hacer frente al coronavirus, en el caso de que el Gobierno la solicitara, y ha afirmado que habrá que ver cómo evoluciona la pandemia en España.

En una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Ejecutiva de Cs, Arrimadas ha dicho que prefiere no "adelantar ningún escenario" y que hay que ir "paso a paso, como esta pandemia requiere", ya que en 24 o 48 horas puede cambiar la situación.

Sánchez argumentó el sábado pasado que el estado de alarma es "fundamental" en el proceso de desescalada para hacer frente a la pandemia porque es "el único instrumento" que permite al Gobierno restringir la libertad de movimiento y la libertad de reunión.

Sin embargo, la también portavoz de Ciudadanos en el Congreso ha dicho que "de momento" el Ejecutivo no les ha pedido nada y que habrá que ir viendo si cumple los compromisos que adquirió con Cs y también qué es "lo que la sociedad española necesita".

"Lo que tendrá que explicarnos el Gobierno es qué va a pasar si hay un rebrote del virus en otoño o si hay focos (de contagio) cuando se levanten las restricciones", ha manifestado. A su modo de ver, no se puede mantener el estado de alarma hasta que haya una vacuna disponible ni se puede volver a declarar en otoño.

NO DEJAR A LA POBLACIÓN "DESPROTEGIDA"

Arrimadas ha afirmado que el estado de alarma fue "imprescindible" para imponer el confinamiento de la población, pero considera que el Ejecutivo debe ir preparando una "salida ordenada" de este escenario.

Según ha apuntado, Sánchez debe contar con la posibilidad de que la oposición no apoye una nueva prórroga y por eso debe pensar un marco jurídico alternativo --que no ha especificado cuál podría ser-- para no dejar a la población española "desprotegida".

Por otro lado, Arrimadas se ha reafirmado en la decisión de su grupo parlamentario de respaldar el miércoles pasado la cuarta prórroga, para otros quince días, del estado de alarma.

Según ha señalado, levantar el estado de alarma este sábado habría generado "una situación complicada de gestionar", por el fin de las restricciones de movimiento de la población y por la suspensión de medidas económicas como los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE).

EL GOBIERNO HA ASUMIDO QUE DEBE NEGOCIAR

Además, ha destacado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha empezado a cumplir las condiciones que le puso el partido naranja, como la prolongación de los ERTE, tras el acuerdo con los sindicatos y la patronal para que se puedan extender hasta el 30 de junio o incluso más tiempo.

También ha celebrado que esta semana se vaya a celebrar una reunión entre miembros del Ejecutivo y representantes de los autónomos. A su juicio, "es fundamental que el Gobierno empiece a escuchar" a este colectivo, que quedó "desprotegido" porque algunas medidas que reclamaba no se han adoptado o por una "burocracia excesiva" en las que se aplicaron.

Respecto a otra de las condiciones de Cs, que el Gobierno mantuviera reuniones semanales con la oposición para consensuar las medidas que tome, Arrimadas ha dicho que espera mantener un encuentro telemático con Sánchez esta semana y que está "convencida" de que cumplirá su promesa.

PREVÉ MANTENER ENCUENTRO TELEMÁTICO CON SÁNCHEZ ESTA SEMANA

La líder de Ciudadanos sostiene que su partido ha conseguido que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos asuma "que no tiene mayoría absoluta y que tiene que negociar las medidas", que hasta ahora eran "unilaterales e improvisadas" y a menudo se tenían que corregir a posteriori.

En el ámbito económico, considera que hay muchas cuestiones que acordar y mejorar, porque hay "necesidades no cubiertas" y se precisan planes específicos para sectores especialmente golpeados, como el turismo.

PRESUPUESTOS

Lo que no ha dicho es qué postura adoptará Ciudadanos ante la negociación de los próximos Presupuestos Generales del Estado, insistiendo en que "lo primero es que el Gobierno empiece a consensuar las medidas económicas" y a corregirlas.

Eso sí, ha admitido que existen claras discrepancias con Podemos, puesto que Cs defiende un modelo económico "de centro, sensato y liberal" que está "muy alejado" de las posiciones del partido morado.

A Arrimadas se le ha preguntado también por un mensaje que ha publicado en Twitter el dirigente de la formación naranja y portavoz económico en el Congreso, Marcos de Quinto, que ha afirmado que España no se puede permitir tener a un "payaso" como Pablo Iglesias de vicepresidente del Gobierno y ha apostado por "un pacto entre partidos serios".

"No entro en cada uno de los tuits que cada persona pone", ha respondido. Sobre la posibilidad de que De Quinto se negara a votar a favor de una nueva prórroga del estado de alarma en el caso de que esa fuera la posición de Cs, la portavoz parlamentaria ha dicho que el diputado ya aclaró, antes de la anterior votación, que "nunca tuvo ninguna duda de que el estado de alarma se tenía que prorrogar".

QUITA IMPORTANCIA A LAS CRÍTICAS INTERNAS

Por otra parte, ha restado importancia a las críticas internas por el acuerdo con Sánchez para mantener el estado de alarma, que llevó a Juan Carlos Girauta y a Carina Mejías, exportavoz en el Congreso y exportavoz en el Ayuntamiento de Barcelona, a darse de baja de Cs.

"Yo no me voy a dejar llevar ni por las alabanzas ni por las críticas. Normalmente se escuchan más las críticas cuando hay más alabanzas. Yo voy a pensar en dormir con la conciencia tranquila por las noches y eso me obliga a pensar en el interés general", ha manifestado.

Ese principio será, según ha asegurado, el que guíe la actuación de Ciudadanos cada vez que tenga que votar un decreto ley o una prórroga del estado de alarma. Además, Arrimadas ha recalcado que el rumbo del partido "es claro" y ha destacado el amplio apoyo con el que fue elegida su Ejecutiva por la militancia.

"Estamos en una burbuja política que no se corresponde con la realidad", ha indicado, agregando que a la gente no le interesan "los temas de partido", sino que lo que le importa es tener certidumbre ante el futuro. "Ahí van a encontrar a Ciudadanos, un partido que es el más crítico con el Gobierno, pero el más útil ahora mismo, porque está consiguiendo cosas que ningún otro partido está consiguiendo", ha argumentado.