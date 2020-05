Arrimadas asegura que no habló con Rivera pero coincide en que el estado de alarma no puede ser eterno

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha asegurado este domingo que no ha habló con el exdirigente del partido Albert Rivera sobre el apoyo al Gobierno en la prórroga al estado de alarma, pero ha insistido en que coincide con él en que dicho régimen excepcional no se puede "eternizar" hasta que se encuentre la vacuna.

La también portavoz de la formación naranja en el Congreso se ha referido así a un artículo de opinión que compartió Rivera en redes sociales donde se defiende que en España es posible aplicar un marco jurídico alternativo al estado de alarma para hacer frente a la crisis del coronavirus, al contrario de lo que afirma el Gobierno.

En una entrevista en Antena 3, Arrimadas ha aclarado que el expresidente de CS compartió un texto "en el que se hablaba de que el estado de alarma no se puede eternizar para siempre". "En eso estamos de acuerdo", ha insistido, añadiendo que el Gobierno de Pedro Sánchez "tiene que preparar un plan para salir ordenadamente de la alarma".

Sin embargo, ha aclarado que no habló con Rivera sobre el voto afirmativo de la formación a la prórroga del estado de alarma en el Congreso. "Él cumplió su palabra, cuando salió de Cs no me ha dicho nada de lo que tiene que hacer el partido", ha explicado, para después recalcar que mantiene con él una "relación personal", no de "política".