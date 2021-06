Arrimadas apuesta por PP para una moción de censura: debilita más a Sánchez

La líder de Cs, Inés Arrimadas, ha vuelto a animar a Pablo Casado a que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez, que apoyarán "sin ninguna duda", y se ha mostrado convencida de que será "más útil para debilitar a este gobierno Frankestein" si la presenta el PP que si lo hace Vox.

Al igual que ha hecho antes Santiago Abascal en esta tribuna, Arrimadas ha emplazado otra vez a Casado a dar este paso ante el "peligro" que supone Sánchez para España después de conceder los indultos a los condenados por el 1-O, cediendo ante el independentismo para seguir en la Moncloa.

Ha reprochado que el presidente, "con dos bemoles", aluda al espíritu de la Transición para justificar esta medida de gracia recordándole que Felipe González y Alfonso Guerra, que sí participaron de este momento histórico, son contrarios a los indultos, y criticando también que aluda a la "concordia" para respaldarlos cuando "no deja de insultar a media España".

Esto tampoco tiene "nada de progresista" ha replicado Arrimadas a Sánchez en el pleno, porque supone "dar privilegios a nueve personas y olvidar a siete millones y medio".

Tras avisar al presidente que no le va a salir bien, ha planteado a Sánchez un cambio de estrategia para resolver el conflicto, dejando de "premiar" a los independentistas, como, según ella, se ha hecho durante estos últimos cuarenta años, para centrarse en los problemas reales de todos los catalanes y empezar a revertir ya "la propaganda separatista".

Además ha dicho que es evidente que en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas, pero sí se premia a los que son separatistas, porque no les pasa nada por malversar, robar o saltarte ka Constitución: "no hay presos políticos, hay indultados políticos, porque se saca a la gente de la cárcel por sus ideas".

Inés Arrimadas ha asegurado que Sánchez "llegó con mentiras y se va a mantener con mentiras" antes de reprocharle que en vez de optar por la valentía se decante por "la cobardía" de esconderse detrás de sus falsedades.

La líder de Ciudadanos cree que el jefe del Ejecutivo miente sobre lo que pasó en Cataluña, sobre lo que pretende con los indultos y sobre lo que va a pasar a partir de ahora.

Al desarrollar esa acusación, ha lamentado que pretenda "reescribir la historia" y "convertir a las víctimas en culpables y a los culpables en víctimas".

"España, por suerte, es mucho más que Pedro Sánchez y sus socios. No en nuestro nombre. No hable de indultos en nombre de Cataluña. No tape sus ansias de poder con las ganas de reconciliación en Cataluña", ha pedido al presidente del Gobierno.

Tras subrayar que la palabra de Sánchez no vale para nada y remitir para comprobarlo a la hemeroteca, ha pedido al jefe del Ejecutivo que diga "cuándo tuvo el sueño revelador" que le hizo dejar de ser un "vengativo" y convertirse en "el hombre magnánimo" que indulta.