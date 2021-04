Arrimadas apela "a no tirar por la borda" el trabajo tras fin de estado de alarma y pide "más cobertura"

La presidente de Cs, Inés Arrimadas, ha defendido este viernes, en alusión al fin de la declaración del estado de alarma anunciada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que "nos merecemos que a partir del 9 de mayo no tiremos todo por la borda", por lo que ha pedido "un poco más de cobertura" para afrontar las exigencias jurídicas asociadas a la pandemia de coronavirus.

En una entrevista con el programa 'Despierta Andalucía' de Canal Sur Televisión, ha considerado que "no tiene sentido" el anuncio del fin del estado de alarma, por lo que ha instado a ser "serios, responsables" tras alegar que a la población "le importa las restricciones" con independencia de que éstas dependan de un instrumento jurídico como "el estado de alarma o una Ley Orgánica", punto en el que ha reivindicado una propuesta de Ciudadanos como "la declaración de actuaciones coordinadas".

Tras apelar a "la responsabilidad de que el Gobierno y las comunidades autónomas no pueden ir cada uno por su lado", por lo que ha aludido "a las diferencias de criterio de los tribunales superiores" en sus pronunciamientos ante las restricciones implantadas por los gobiernos regionales, Arrimadas ha insistido en reclamar "seriedad y seguridad, que no es mucho pedir después de estar aguantando año y pico".

Cuestionada por las declaraciones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, sobre la existencia de mecanismos suficientes en manos de las comunidades para afrontar el coronavirus tras el fin del estado de alarma, Arrimadas ha reprochado los cambios de pronunciamientos de PP y PSOE al respecto tras recordar que el primero decía que "era una barbaridad el estado de alarma y ahora lo pide" mientras que el PSOE lo consideraba "imprescindible y que ahora no pasa nada", por lo que ha apostado "por dejarnos de peleas y sentarnos".

"Yo estoy dispuesta a sentarme", ha proseguido afirmando la presidenta de Cs, antes de abogar por "un acuerdo y dar tranquilidad a los españoles".

Arrimadas se ha reiterado en sus críticas al Gobierno por la presentación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el Congreso de los Diputados al afirmar que el presidente, Pedro Sánchez, "ha dicho ocho veces lo mismo", por lo que ha recriminado el uso de "la propaganda que sólo sirve para llenar la cuenta corriente de los asesores".

La presidenta de Cs ha instado a "trabajar bien, a invertir bien", mientras que ha puesto el acento en el hecho de que "Sánchez no está explicando las reformas, la vista no está puesta en el futuro, nadie del Gobierno piensa en el modelo laboral o en las pensiones", argumentos que le ha llevado a reclamar "reformas y no solo propaganda".