Arrimadas anuncia que Cs presentará recurso al Supremo contra los indultos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este martes que presentarán un recurso al Tribunal Supremo contra los indultos a los presos independentistas condenados por delitos como sedición y malversación.

En declaraciones frente al Parlament, Arrimadas ha señalado que "una cosa es una decisión discrecional" de un Gobierno y otra "una decisión arbitraria" y "con la única utilidad de que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, alargue su estancia en Moncloa".

El recurso se justificaría, ha explicado la líder de la formación liberal, en que los indultos van en contra del sentido de sendos informes de Tribunal Supremo y Fiscalía, así como porque "las personas no solo no se arrepienten, sino que han anunciado pública y repetidamente que lo volverán a hacer".

Según Arrimadas, los indultos no se estarían concediendo si el PSOE tuviera mayoría absoluta. "No hay verdadero convencimiento de Sánchez de que esto ayudará. Hay un interés personal de alguien que no tiene escrúpulos".

Está previsto que este martes se aprueben en Consejo de Ministros los indultos a los condenados por el 1-O, lo que para Arrimadas es otra promesa incumplida de Sánchez.

La presidenta de los naranjas ha hecho mención a las palabras de este lunes en el Liceo del presidente del Gobierno que, a su juicio, "ha copiado el lenguaje de los separatistas de que hay un 'conflicto político'", y le ha respondido que lo que "necesitan millones de catalanes constitucionalistas es respeto y tener voz".

"Sánchez dice que los indultos serán un primer paso hacia un nuevo proyecto de país. ¿Qué país quiere construir el señor Sánchez ignorando a millones de constitucionalistas y agarrándose a la mano de Arnaldo Otegui y Oriol Junqueras?", se ha preguntado.

"El nuevo mantra del Gobierno es premiar a los que lo hacen mal", ha afirmado Arrimadas, quien ha explicado que el Ejecutivo "pone alfombra roja" a los ocupas, deja pasar de curso a los que suspenden e indulta a los que se saltan la ley.

Por otro lado, sobre el futuro del expresident catalán huido a Bélgica Carles Puigdemont, Arrimadas ha recordado "cuando el PSOE decía que le traería detenido, mientras ahora dice que venga, que no pasa nada".

"Esta apología de los privilegios a políticos es tremendamente dañina para la democracia", ha denunciado.

En ese sentido, ha mostrado su deseo de que "se aplique la ley y España luche por la extradición" en vez de "dejar de hacer la pelota a nivel internacional a los separatistas".