Arrimadas anima a CyL a "castigar la mentira y la deshonestidad" como "mejor enseñanza" a los niños

Igea, dispuesto a recorrer la comunidad "dando la cara", asevera que si la gente quiere "alguien que no mienta", ahí estará Ciudadanos

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha animado a los castellanoleoneses este jueves a "castigar la mentira y la deshonestidad" porque considera que es el momento de que los niños y los jóvenes de este país vean que "no se puede triunfar de esta manera", con "canalladas" como la que considera que cometió el candidato del PP a la Presidencia de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Así lo ha aseverado la líder de la formación 'naranja' este jueves en Valladolid en un acto celebrado cuatro horas antes del comienzo oficial de la campaña electoral para los comicios autonómicos del próximo 13 de febrero, en el que ha acompañado al candidato de Ciudadanos a la Presidencia de la Junta, Francisco Igea, y al que ha asistido también la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís.

Arrimadas ha defendido la "valentía y honestidad" de los candidatos de Ciudadanos en Castilla y León frente a la "canallada" que considera que llevó a cabo el presidente de la Junta y candidato 'popular' en las próximas elecciones cuando cesó a los consejeros de este partido que formaban parte del Gobierno autonómico, entre ellos Igea y la número 15 en la lista por Valladolid, Verónica Casado, y convocó las elecciones anticipadas para las cuales hoy arranca la campaña.

"Hay que premiar en las urnas la valentía y la honestidad, solo cuando se empiece a castigar la mentira en algunos políticos dejarán de mentir impunemente", ha enfatizado Arrimadas, a lo que ha añadido que "como madre" considera que es el momento de que los niños y los jóvenes vean "cómo se castiga la mentira y la deshonestidad", porque "con ésto no se puede triunfar".

En esta idea ha incidido también la vicealcaldesa de Madrid, quien ha recalcado que en las elecciones del 13 de febrero no se puede "legitimar la canallada o a los canallas", sino optar por políticos que "tienen palabra" como su compañero Francisco Igea.

En el acto, celebrado en el Hotel Ele Enara de la capital vallisoletana, se ha desvelado uno de los carteles que acompañarán a la formación 'naranja' durante la campaña y en el que se puede ver al candidato a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Valladolid, Francisco Igea, junto a la exconsejera de Sanidad y número 15 de la candidatura, Verónica Casado, con el lema 'El valor de la palabra'.

El también exconsejero y ex vicepresidente de la Junta ha ironizado, en aparente referencia a algunas fotografías electorales de Fernández Mañueco, que el cartel de Ciudadanos es "original, sin photoshop" y los candidatos tienen "las arrugas y las verrugas en su sitio", porque ha incidido en que querían un cartel "honesto".

En su intervención, el candidato de Ciudadanos se ha comprometido a llevar a cabo una campaña en la que recorrerán la comunidad "dando la cara, dando la mano y escuchando", porque creen en "el valor de la palabra".

En este sentido, aunque ha ironizado con que no tiene "una bola de cristal" pese a que afirma que 'clavó' los resultados de la reciente encuesta electoral del CIS, sabe que la gente de Castilla y León "no engaña" y les ha interpelado para recalcar que si quieren "esto, gente que no miente, aquí tienen a Ciudadanos".

El representante de la formación 'naranja' ha repasado algunos de lo que considera como hitos de la gestión de Ciudadanos en el Gobierno de la Junta, como la manera en la que tanto él como Verónica Casado dieron "la cara" y comunicaron muchas decisiones durante lo peor de la pandemia, así como "buenas y muchas malas noticias".

También se ha referido a la mejora de la política en transparencia, que considera que ha llevado a Castilla y León ha ser considerada como "un agente político" en el ámbito nacional, a los avances en el diálogo social, o a los esfuerzos en cultura y turismo para lograr que los turistas españoles cuando "querían ir a un sitio seguro" optasen por la comunidad.

En este sentido, ha apostillado que todo ese trabajo de los cuatro consejeros de Ciudadanos y otros representantes como el ex viceconsejero de Empleo, David Martín, quien estaba presente en el acto, "no va a desaparecer como lágrimas en la lluvia", ya que habrá opción de seguir adelante para que Castilla y León "sea más libre".

Además, ha añadido que el Partido Popular decidió "no aportar" los beneficios que habría dado a los castellanoleoneses el Presupuesto de la comunidad para 2022 porque Mañueco "prefiere prometérselos en campaña". Por eso, ha enfatizado que los 'populares' han "jugado con los intereses de los castellanoleoneses" para "ponerlos al servicio de un interés ajeno".

Ese interés es la "campaña" contra el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, y si bien él se ha identificado como el más "antisanchista", ha considerado que esa campaña "ya vendrá" y que ahora se debe hablar de las políticas de Castilla y León.

"En Ciudadanos afrontamos los problemas de la comunidad, porque hay problemas crónicos --como el fracaso de las políticas para frenar la despoblación-- de los que no tiene la culpa Sánchez. Cuando le duele la cabeza a él --a Alfonso Fernández Mañueco-- no es culpa de Sánchez", ha ironizado Igea.

La presidenta del partido ha recalcado que Ciudadanos es "el partido que más se parece a los ciudadanos", porque son "gente seria, que mira a los ojos" y si se equivocan lo reconocen y además sus miembros tienen trabajo "fuera de la política", como es el caso de Francisco Igea, que ha ejercido durante varias décadas como médico en el hospital Río Carrión de Palencia.

En definitiva, ha subrayado que el 13 de febrero Castilla y León "tiene oportunidad de defender un proyecto muy necesario para España, un proyecto que piensa en lo que nos une y no en lo que nos separa".

En esa idea ha apuntado también su discurso Begoña Villacís, que ha recordado que Castilla y León es la tierra de sus padres y de sus abuelos, los que "se repartieron la herencia con un apretón de manos", algo que le ha servido para enfatizar que esta comunidad "se parece más a eso que a quien ha hecho una canallada como la de Fernández Mañueco.

"PUNTO DE INFLEXIÓN"

Para Villacís, el 13 de febrero Castilla y León puede ser "un punto de inflexión" en la trayectoria política de estos últimos años, ya que percibe que "mucha gente está volviendo a Ciudadanos".

También ha recordado la vicealcaldesa de la capital de España que hace dos años Francisco Igea e Inés Arrimadas se enfrentaron en las elecciones internas para la Presidencia de Ciudadanos "y aquí están ahora, más unidos que nunca para defender el proyecto liberal". Una unión de la que cree que no pueden "presumir" otros candidatos a la Presidencia.