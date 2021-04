Arrimadas afirma que el voto a Cs evitará que Iglesias lleve la economía en Madrid o Monasterio la educación

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha pedido el voto para su partido en las elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid para evitar que, en el próximo gobierno, el candidato de Podemos, Pablo Iglesias, encabece la Consejería de Economía o que la aspirante de Vox, Rocío Monasterio, se encargue de la educación o las políticas sociales.

En el mitin del primer día de la campaña electoral, celebrado en la plaza Mayor de El Molar, en el noreste de Madrid, Arrimadas ha arremetido contra la presidenta autonómica en funciones y candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso, por haber roto el gobierno de coalición con Cs y convocado elecciones anticipadas por "capricho" y ha afirmado que su intención es "cambiar a Ciudadanos por Vox".

Ante esa posibilidad, ha advertido de que "con Madrid no se juega" y que no se debe "cambiar experiencia por experimentos". "No quiero que la economía la lleve Iglesias, pero tampoco que la educación y las políticas sociales las lleve Monasterio. Quiero que Cs siga siendo decisivo porque es la garantía de impuestos bajos, buenas políticas económicas y también modernidad, futuro, políticas sociales con corazón, medio ambiente", ha subrayado.

Durante el acto, en el que también han intervenido el candidato de Cs a presidir la Comunidad de Madrid, Edmundo Bal; la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís; y la alcaldesa de El Molar, Yolanda Sanz, Arrimadas ha señalado que, frente a "tanta palabrería y eslogan vacío" y tantos políticos que "no han trabajado fuera de la política en su puñetera vida", su partido representa en las instituciones la "sensatez", el "espíritu trabajador y emprendedor" de los madrileños y la buena gestión.

"Podemos sacar pecho de que gobernamos en 31 municipios de la Comunidad de Madrid. Tenemos ocho alcaldías y podríamos tener nueve si no fuera porque el PP y Vox, en un acto de traición, quitaron a nuestro alcalde Jose Luis Pérez Viu, en Villaviciosa", ha indicado sobre la moción de censura aprobada el pasado enero, que convirtió en alcalde al 'popular' Raúl Galán.

EL PP "NO QUIERE QUE SE HABLE DE LA CORRUPCIÓN"

Mientras, "hay un partido que no quiere que se hable de la corrupción en la Comunidad de Madrid" y que se dedica a fomentar "la división entre bandos" porque "no quiere que se recuerde cómo se robaba a manos llenas mientras gobernaba con mayoría absoluta", ha apuntado en alusión al PP.

Arrimadas ha asegurado que en la formación naranja son "muy buenos socios", pero no son "cómplices". Porque "no traicionamos y no convocamos elecciones o mociones de censura sin motivo" y "ante los delitos no nos callamos ni los tapamos, sino que los denunciamos, y por eso somos incómodos para algunos", ha declarado.

En este punto, se ha referido al Ayuntamiento de Valdemoro, que, tras "20 años de escándalos", estuvo mucho tiempo "manchado por la corrupción". "Hasta que llegó Ciudadanos" y trajo "dos años de limpieza" con Sergio Parra como alcalde, ha añadido.

NO "TIRAR POR LA BORDA" LA GESTIÓN DE Cs

La presidenta de Cs ha asegurado que Edmundo Bal "va a ser el presidente de todos los municipios de la Comunidad de Madrid", municipios que, según ha manifestado, "se han visto solos" ante la pandemia del coronavirus, "sin ayudas del Gobierno de España y sin planes coordinados".

Asimismo, ha apostado por "mantener lo que funciona" tras las elecciones del 4 de mayo, defendiendo que no se puede "tirar por la borda" la labor que hizo Ciudadanos en el anterior gobierno de coalición en ámbitos como la economía, las políticas sociales, el transporte, la cultura o la innovación.

Ha afirmado que votar a Cs es elegir que se gestionen "las políticas económicas con la cabeza y las políticas sociales con el corazón", que se luche contra la corrupción "con las manos limpias" y que se den soluciones a los problemas de la gente "con los pies en el suelo", sabiendo lo que es trabajar fuera de la política.

"Entiendo que es fácil dejarse llevar por los dos bandos, por esa división imaginaria en la sociedad madrileña", pero "yo no quiero tener que elegir entre impuestos bajos y políticas sociales, quiero que se atraiga talento y empresas y que haya empleo, pero también políticas medioambientales" y que Madrid sea una región "moderna, dinámica e innovadora", y "con Cs lo tienes todo", ha insistido.

En su opinión, ahora mismo en Madrid, "ser valiente es ser de centro", y por eso ha hecho un llamamiento a la valentía, para no dejarse llevar por "los eslóganes vacíos y los bandos que dividen": "Si queréis centro, votad centro; si queréis unión, votad unión".