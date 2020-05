Arrimadas afirma que Madrid cumplía los criterios medibles para pasar a la fase 1

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha afirmado este lunes que la Comunidad de Madrid cumplía los criterios "medibles" que el Ministerio de Sanidad había establecido para pasar a la fase 1 y ha indicado que el Gobierno central generó "incertidumbre" respecto a los requisitos exigidos a las comunidades autónomas.

En una rueda de prensa telemática tras la reunión de la Ejecutiva nacional de Ciudadanos por videoconferencia, Arrimadas ha declarado que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha recibido críticas de comunidades gobernadas por el PP y Cs, como Madrid, pero también de otras como la Comunidad Valenciana, gobernada por el PSOE, Compromís y Podemos.

En su opinión, esto se debe a que, en el proceso de desescalada de las restricciones impuestas frente al coronavirus, "ha habido incertidumbre" respecto a los criterios para determinar si un territorio pasaba a la fase 1 o se quedaba en la 0.

POSIBLE FALTA DE TRANSPARENCIA EN OTROS CRITERIOS

Madrid es la única comunidad que permanece en la fase 0, mientras que en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León solo cambian de fase algunas zonas y las demás autonomías avanzan a la fase 1.

Según Arrimadas, los "criterios objetivables o cuantitativos" que el Ministerio de Sanidad había establecido para poder avanzar a la fase 1 "se cumplen perfectamente en Madrid y en otras comunidades autónomas".

"Si, cumpliendo esos objetivos medibles, no se les permite pasar a la fase 1, quizás es que no hay transparencia respecto al resto de criterios o que los criterios no estaban bien puestos por parte del Gobierno de España", ha señalado.

SALVAR VIDAS Y SALVAR EMPLEOS

La líder de Ciudadanos ha explicado que la Comunidad de Madrid solicitó entrar a la fase 1 desde este lunes para poder "ir recuperando la actividad económica" con la reapertura de más comercios y negocios, pero ampliando la obligatoriedad del uso de mascarillas por parte de la población, para "no bajar la guardia" en el aspecto sanitario.

"Respetando mucho la decisión que haya tomado cada comunidad autónoma y respetando que estamos bajo un mando único" del Ministerio de Sanidad, "el Gobierno debe entender que hay que salvar empleos y salvar vidas", ha subrayado.

Concretamente, ha sugerido que se exija el uso de mascarillas no solo en el transporte público, sino también en otros lugares cerrados como supermercados, bancos, teatros, museos o cines, para así reducir el riesgo de contagio.

Eso sí, ha dejado claro que la utilización de este elemento de protección no sustituye a las recomendaciones de mantener la distancia entre personas, lavarse las manos con frecuencia y mantener la higiene de las superficies, sino que las complementa. Por otro lado, ha expresado su preocupación por la situación en grandes ciudades como Madrid o Barcelona, donde se han producido aglomeraciones.