Arrimadas afea a Sánchez que ahora hable con Torra cuando en campaña le exigía condenar antes la violencia separatista

La portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Inés Arrimadas, ha reprochado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que haya hablado por teléfono con el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, y pretenda reunirse con él, cuando a finales de octubre decía que esa conversación no se produciría mientras Torra no condenase la violencia de grupos independentistas y no reconociese a los catalanes no separatistas.

Así se ha pronunciado Arrimadas en un mensaje en Twitter después de que el jefe del Ejecutivo central y el presidente catalán charlaran por teléfono este jueves y acordaran mantener un encuentro una vez se haya formado el nuevo Gobierno.

"¿Ya ha condenado la violencia separatista, acatado las leyes y mostrado su respeto a los constitucionalistas? Porque lo único que ha cambiado desde estas palabras de Sánchez en campaña es que Torra ha sido condenado por desobediencia", ha señalado la diputada y exlíder de Cs en Cataluña.

EXIGENCIAS DE SÁNCHEZ TORRA EN CAMPAÑA ELECTORAL

Arrimadas ha acompañado sus palabras de un vídeo de una entrevista que el líder del PSOE concedió a laSexta dos semanas antes de las elecciones generales del 10 de noviembre.

Sánchez dijo entonces que para aceptar una conversación con el presidente de la Generalitat, este debería hablar antes con los líderes de los partidos catalanes no independentistas --Ciudadanos, el PSC y el PP-- y admitir que lo que hay en Cataluña es "un problema de convivencia".

"El señor Torra se equivoca cuando piensa que Cataluña es una y que él poco menos que representa a esa totalidad de catalanes que, en su mayoría, lo que quieren es la independencia. No es cierto", subrayó el entonces candidato socialista a la Moncloa.

Además, instó al presidente catalán a condenar "de manera rotunda" la violencia de los grupos que protestaban en las calles de Barcelona por la sentencia que condenó a los líderes del proceso independentista, a "reconocer el trabajo" de la Policía Nacional, la Guardia Civil y los Mossos d'Esquadra y a "hacer una llamada a la convivencia".