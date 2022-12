Arrimadas acusa a Sánchez de "imitar" el golpe del 1-O en Cataluña

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha acusado a Pedro Sánchez de "imitar" al expresidente de Cataluña Carles Puigdemont al hablar de que se está "amordazando" al Parlamento y de utilizar el mismo procedimiento parlamentario para facilitar a los separatistas que puedan "repetir el golpe".

"El procés ha salido del Parlamento de Cataluña para meterse en el Congreso y ha pasado del Gobierno de la Generalitat al Gobierno de España, ha advertido Arrimadas en una rueda de prensa en la Cámara después de que ayer se aprobara la reforma que eliminará el delito de sedición y desbloqueará la renovación del Tribunal Constitucional, en un debate muy bronco.

Además, ha avanzado que su grupo está promoviendo un escrito "en defensa de la democracia" y en el que se censura que el dirigente socialista Felipe Sicilia acusara al PP de intentar parar un pleno como hizo Tejero el 23F.

"Como lo hemos vivido y ya hemos parado un golpe una vez en 2017, este escrito rechaza de pleno los ataques a la oposición y a los jueces y que nos comparen con el 23F", ha dicho la líder naranja.

Con esta iniciativa, que busca concitar el máximo consenso de los grupos parlamentarios, pretende también que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, "deje de permitir estos ataques y que se defienda a los jueces".

Ha aprovechado para atacar a Batet al apuntar que le recuerda "mucho" a Carme Forcadell, la presidenta del Parlament cuando sucedió todo lo del procés, hechos por los que fue condenada, y para recordar también a los socialistas que en 2017 denunciaron lo mismo que hoy defienden.

Arrimadas no tiene duda alguna en que lo que ha hecho el Gobierno de aprovechar la reforma del Código Penal para cambiar el sistema de elección de los magistrados del Constitucional es equiparable a lo sucedido en Cataluña: "por supuesto que es comparable, el procedimiento es el mismo y los beneficiarios son los mismos, porque solo se beneficia a los separatistas".

Sobre la moción de censura que Vox baraja presentar "con un candidato neutral" y que el PP no rechazaría -en la que Santiago Abascal planteó en 2020, PP y Cs votaron "no"-, Arrimadas no ha despejado cuál sería el sentido del voto naranja, insistiendo en que el mejor candidato para encabezarla es el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Si bien la presidenta del partido no se posiciona sobre lo que votaría su grupo llegado el caso, otros diputados de Cs sí tienen claro que rechazarán una eventual moción de censura de Vox aunque ello suponga romper la disciplina de partido, un planteamiento que se evidencia en este contexto del pulso que mantienen Edmundo Bal y Arrimadas.

La líder naranja ha señalado que insistirán para que sea Feijóo quien presente la moción, algo que ya éste ha descartado, porque, a juicio de Arrimadas, "tiene privilegios pero también tiene obligaciones y no puede quedarse sólo con la parte buena".