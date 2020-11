Arrimadas: El acuerdo con el PNV muestra que Bildu y ERC no son necesarios

(Actualiza la NA5203 con más declaraciones de Arrimadas)

La presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha considerado este viernes que el acuerdo sobre el impuesto de diésel entre el Gobierno central y el PNV demuestra que los votos de EH Bildu y de ERC "no son necesarios" para sacar adelante los presupuestos de 2021 y que, "si Pedro Sánchez los usa, es porque quiere, no porque los necesite".

Arrimadas ha hecho estas declaraciones en el País Vasco, donde se ha reunido con los representantes de su formación en el grupo PP+Cs y ha saludado al presidente del mismo, el líder de los populares vascos, Carlos Iturgaiz, al que ha definido como "compañero y amigo".

La dirigente naranja se ha referido al pacto entre PNV y el Ejecutivo de Sánchez para introducir cuatro enmiendas a los presupuestos generales del Estado (PGE) de 2021, entre las que se incluye la eliminación de la subida de la fiscalidad del diésel.

Este acuerdo, a su juicio, lo que demuestra es que "los votos de EH Bildu y ERC no son necesarios" para aprobar las cuentas de 2021 y que "si Sánchez los usa es porque quiere y no porque los necesite".

"Ya se han desvelado todas las cartas y hay dos vías. Si Sánchez quisiera volver a la vía moderada, debería desandar el camino con EH Bildu y ERC. Sánchez debería escuchar las voces moderadas de su Gobierno, del PSOE y de sus votantes", ha reclamado.

En este sentido, Arrimadas ha vuelto a tender su mano al presidente para que tome "la vía moderada" y ha insistido en que, "si no lo hace, es porque no quiere y no porque no tenga otra opción".

Ha recordado que hace unas semanas su formación ya anunció que el Ejecutivo les había prometido que no subiría el impuesto del diésel, pero ha dejado claro que no le importa "a quién le den la medalla", una vez conocido el acuerdo con el PNV, sino "que la gente note en sus bolsillos que no les suben los impuestos".

Ha reiterado el compromiso de su partido de no enmendar las cuentas, pero ha precisado que eso no implica su apoyo, para el que hay "dos líneas naranjas": un modelo de ayudas a los emprendedores similar al alemán y revertir las "concesiones al separatismo".

Arrimadas también ha adelantado que Ciudadanos va a presentar en el Congreso una propuesta para que se exija arrepentimiento y colaboración con la justicia a los presos de ETA para poder ser acercados a cárceles cercanas a sus lugares de origen. En la misma iniciativa también plantea que las personas que tuvieron que abandonar Euskadi por la amenaza de ETA puedan votar en el País Vasco en todos los procesos electorales.

En cuanto a las elecciones catalanas, ha deseado que se conforme en torno a Ciudadanos una candidatura "lo más transversal posible", en la que pudiese estar no solo el PP, sino también el PSC.

Arrimadas ha aprovechado para recordar a los parlamentarios vascos asesinados por ETA y ha ensalzado la labor del grupo de PP+Cs en la Cámara vasca, formado por dos representantes de la formación naranja y cuatro del PP, al ser un ejemplo de la unión de "dos partidos diferentes para ser un dique de contención a la imposición nacionalista".