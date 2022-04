Arriaga (Cs) exige a Sánchez que no ceda "ni un milímetro" de las delimitaciones actuales de las aguas canarias

El coordinador autonómico de Ciudadanos (Cs) en Canarias, Enrique Arriaga, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que defienda y no ceda "ni un milímetro" en las actuales delimitaciones de las aguas canarias y su zona económica exclusiva.

Así lo ha indicado en un comunicado en el que ha resaltado que el archipiélago "no está en venta". "Canarias no se discute, las islas no son moneda de cambio en un acuerdo con Marruecos", dijo para insistir en que "España no puede dar carta blanca a las pretensiones ilegales de Marruecos".

Por ello, Arriaga ha pedido firmeza al Gobierno español ante los continuos "ataques" del reino aluita a la legalidad internacional, añadiendo que a lo largo de los años el país vecino ha intentado cambiar por cuestiones económicas la delimitación de estas aguas presionando de diferentes maneras, eludiendo incluso su obligación de control migratorio hacia las fronteras para que España se pliegue a sus aspiraciones.

De igual modo, ha resaltado que España no puede dar carta blanca a las ambiciones de Marruecos, por lo que recordó que a lo largo de la historia ya lo hizo con la Marcha Verde y posteriormente con las múltiples presiones ejercidas, llegando incluso a invadir la isla de Perejil.

"España no puede permitir que Marruecos tome decisiones unilaterales que afecten al archipiélago y a nuestro país. Es necesario tomar medidas de inmediato y que España exija el cumplimiento de la legalidad internacional establecida por la ONU en materia de aguas territoriales y zona económica exclusiva, sin aceptar imposiciones alauitas de ningún tipo", concluyó.