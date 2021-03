Arrestado por Hasel alega que la juez asume la "fantasía" del anarquismo

Las defensas de algunos encarcelados acusados de intentar quemar una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona con un agente dentro han denunciado que su prisión busca desincentivar las protestas y una de ellas ha acusado a la juez de "asumir la fantasía" de que pertenecen al anarquismo italiano.

Así lo han detallado en declaraciones a los periodistas y en sendos recursos de apelación, a los que ha tenido acceso Efe, contra la decisión de la titular del juzgado de instrucción número 2 de Barcelona, que este jueves ha confirmado la medida de prisión preventiva para los ocho detenidos por la quema del vehículo policial en el marco de las protestas por el rapero Pablo Hasel.

Según el abogado de uno los arrestados, Eduardo Cáliz, "la unidad central de investigación de los Mossos d'Esquadra ha construido un relato en torno a un supuesto grupo criminal" personificado en "la figura diabólica y foránea" del anarquismo italiano, con la "intención muy clara" de "criminalizar el derecho de protesta y atribuir a todos los detenidos todos los delitos", una versión que la magistrada habría aceptado.

No obstante, subraya el letrado, "no basta con asumir la fantasía obrante en el atestado de la existencia de un grupo criminal con el único nexo común de que hablan italiano y comparten piso", sino que es necesaria una "concreción de indicios" que, asegura, "no existe ni en el auto judicial ni en todas las actuaciones".

"Da la sensación que el Departamento de Interior quería encarcelar para frenar las protestas sin coste político y ha encontrado al sujeto perfecto: el anarquismo italiano", agrega esta defensa, que niega que los ocho encausados integren un "grupo organizado" o hayan participado como tal en altercados previos.

Por su parte, el abogado Benet Salellas, que representa a otros dos investigados, critica que la medida de prisión preventiva se utilice "como un medio para desincentivar los eventuales delitos del resto de la población" en una fase "tan prematura" del proceso y no se ajuste a "la presunta culpabilidad" de los procesados, lo que, censura, atenta contra el "principio de dignidad humana".

"La medida acordada por el juez de instrucción responde más a evitar unos eventuales peligros generales y abstractos, que al peligro de reiteración delictiva que concretamente presentan mis representantes", sostiene en sus respectivos recursos, en los que recuerda que la prisión provisional no puede basarse en "la posibilidad de que se produzcan nuevas movilizaciones y que éstas puedan generar altercados".

El abogado insiste también en la falta de pruebas que apunten que se trata de un "grupo criminal" y asegura que esta imputación responde a la voluntad de "atribuir la totalidad de los hechos a la totalidad de los investigados" por más que "no aparece ningún elemento fáctico consolidado relativo a los momentos o días anteriores a los hechos que permita deducir la preexistencia del grupo o un acuerdo de voluntades".

"Ni su condición nacional ni su residencia -que en ningún caso es única a todos los investigados- ni que algunos de ellos dispusieran de un encendedor entre sus pertenencias son elementos identificativos del delito de grupo criminal", remarca.

Los hechos se remontan al pasado sábado 27 de febrero, cuando los investigados, en prisión desde inicios de marzo, presuntamente trataron de quemar una furgoneta de la Guardia Urbana de Barcelona ubicada en La Rambla con un agente en el interior, que logró salir del vehículo con la ayuda de los Mossos d'Esquadra. EFE

