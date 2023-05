Arrasate suspenderá el contrato del servicio de autobús municipal con Avanza tras el incendio de un vehículo

El Ayuntamiento de Arrasate ha anunciado este jueves que suspenderá el contrato del servicio de autobús municipal con la empresa Avanza S.A. después de que este pasado miércoles se incendiara un autobús urbano en la calle Santa Marina de la localidad guipuzcoana. Tanto el conductor como los usuarios salieron del vehículo y no se registraron heridos.

La alcaldesa, María Ubarretxena, y el concejal responsable de Obras y Servicios, Victoriano Fuentes, han ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento para dar a conocer los detalles del siniestro, que se produjo a las 19.50 horas, frente al portal número 36 de la calle Santa Marina.

Según han explicado, el motor se incendió y el fuego se extendió a todo el autobús. Tanto el conductor como los usuarios salieron del vehículo y no se registraron heridos. Para sofocar el fuego se desplazaron al lugar efectivos de la Policía Local, bomberos y los servicios de emergencia.

Por la noche y a lo largo de la mañana el servicio de limpieza ha estado trabajando en el lugar, y aunque el asfalto no está muy dañado, los operarios municipales realizarán labores de reparación.

"Lo primero que queremos expresar es nuestro sentir tanto a los 15 viajeros que viajaban en el autobús como a los vecinos de Santa Marina que vivieron la quema de cerca", ha afirmado Ubarretxena, que también ha expresado el agradecimiento del Ayuntamiento "al chofer del autobús, a la Policía Municipal, bomberos y servicios de emergencia el rápido trabajo realizado".

Ante el siniestro, y en cumplimiento del requerimiento realizado en el mes de marzo a la empresa Avanza SA para que preste servicio "dentro de los parámetros de calidad" establecidos por el Ayuntamiento, éste ha decidido rescindir el contrato.

Los representantes municipales han destacado que el servicio de autobús "no estaba siendo bueno" y, "aunque con la empresa hemos intentado mejorarlo", Arrasate "no puede seguir con este servicio de autobús urbano escaso y deficiente y no puede soportar más quemas de autobuses". "Vamos a actuar con celeridad, pero sobre pasos firmes y seguros para que el Consistorio no tenga ninguna consecuencia legal", han añadido.

La resolución se llevará a cabo en modalidad de 'contrato culpable' por incumplimiento de contrato. El Ayuntamiento incautará la garantía de 157.074 euros aportada por la empresa al inicio del contrato y solicitará una indemnización.

Finalmente, han explicado que, mientras se gestiona una nueva licitación pública, el Consistorio arrasatearra "ya está en conversaciones" con la empresa de transportes que quedó segunda en el concurso anterior para ofrecer el servicio.