'Pinchazo' independentista en la Diada: un 40% menos de asistencia que en 2018

La Guardia Urbana de Barcelona ha cifrado en unos 600.000 los asistentes a la manifestación de la ANC por la Diada este miércoles por la tarde. "Alrededor de seiscientas mil personas han participado en la manifestación", ha dicho en un tuit

La ANC había informado a mediodía de que la cifra de inscritos era de 450.000, y el objetivo es simbolizar con la confluencia de las calles donde discurre la manifestación (la plaza España y sus confluencias con Paralelo, Creu Coberta, Tarragona, María Cristina y Gran Vía) la pluralidad del independentismo para alcanzar un objetivo común: la independencia.

Miles de personas se concentran desde pasadas las 16.00 horas en la plaza España y sus alrededores para participar en la manifestación convocada por la ANC en Barcelona con motivo de la Diada, bajo el lema "Objetivo Independencia". La lluvia de esta mañana ha desaparecido y ha dejado paso a una tarde soleada, de manera que los manifestantes, muchos de ellos con "estelades" y ataviados con la camiseta azul turquesa que ha puesto a la venta la Asamblea Nacional Catalana (ANC) para la ocasión, se van concentrando en la plaza España y sus inmediaciones, con el paraguas ya guardado o utilizándolo para protegerse del sol.

Dirigentes de todas las fuerzas independentistas catalanas, incluido el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se han sumado a la cita, pero no así los comunes de Ada Colau, que este año han preferido no asistir a la manifestación de la ANC y sí al acto en apoyo a los presos organizado por Òmnium Cultural este mediodía. El epicentro de la movilización de este miércoles es la plaza España, con seis calles adyacentes (Paral·lel, Creu Coberta, Tarragona, Maria Cristina y Gran Via hasta el paseo de Gràcia) también pobladas de gente, una confluencia con la que la ANC pretende que se dibuje desde el aire una estrella, como símbolo de la independencia.

El acto, de una duración estimada de 45 minutos y presentado por el actor David Bagés, constará según los planes de la ANC de tres bloques: el primero quiere representar la "diversidad" de la sociedad catalana, el segundo planteará "qué puede hacerse como sociedad" y, por último, llegará el turno de los discursos. Participarán caras conocidas de la sociedad civil catalana como Ada Parellada, Isona Passola, Carme Sansa, Francesc Ribera “Titot” o Lluís Llach, entre otros, así como representantes de los procesados judicialmente por el 'procés'.

Hablarán los responsables de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI), Òmnium Cultural y la propia presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, que dirigirá un mensaje político a los partidos independentistas, en vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'procés' y sin que las fuerzas partidarias de la independencia hayan sido capaces de acordar una unidad estratégica.

Pese a las dudas sobre si este año la afluencia de gente a la manifestación caerá, especialmente por la falta de unidad entre las fuerzas independentistas, la ANC ha asegurado que las inscripciones de participantes en la movilización de esta tarde han alcanzado la cifra de 450.000, idéntica a la del año pasado, y confía en que la asistencia final llegue al millón de personas. La ANC ha fletado 1.300 autocares para facilitar la asistencia de los participantes que se han inscrito en alguno de los 26 tramos en los que se organiza la concentración de hoy, convocada con ánimo de reclamar "unidad estratégica" entre los partidos independentistas.