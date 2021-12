Arranca el debate de las enmiendas a los Presupuestos regionales y Vox avisa a la izquierda: "Que pierda la esperanza"

La Asamblea de Madrid ha arrancado este martes con el debate final previo a la aprobación del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid para 2022, con las enmiendas 'vivas' de los grupos parlamentarios de la oposición.

Tras dos años prorrogados, estos Presupuestos suponen un incremento de casi un 15% respecto a 2019 al alcanzar los 23.000 millones. Antes de celebrarse el Pleno, en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional, la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, ha asegurado que su grupo va a dar "ejemplo" de responsabilidad y los van a aprobar.

"Donde está Vox no entra la izquierda. Que pierda toda esperanza con sus enmiendas porque no se van a aprobar. Ni nos las vamos a leer. No tenemos ningún interés", ha lanzado la líder de Vox en Madrid.

Así, de menor a mayor por secciones con diez minutos en el turno de palabra inicial de defensa de la enmienda y cinco minutos de la réplica en turnos a favor, en contra y de fijación, comenzarán los grupos a debatir sus enmiendas.

Aquellas que no den tiempo se discutirán al día siguiente, este miércoles, a partir de las 10 horas. Después, se suspenderá el Pleno y vendrá el turno de las votaciones, sección a sección, en torno a las 13.30 horas y con una duración de una hora y media aproximadamente.

Finalizado el debate, la Presidencia someterá a votaciones conjuntas respectivas todas las enmiendas y votos particulares mantenidos por cada Grupo Parlamentario por el orden en que se formalicen los correspondientes escritos de mantenimiento, diferenciando igualmente el articulado y cada una de las Secciones.