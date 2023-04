Arranca la celebración del XX aniversario del Mimma con diversas actividades para toda la familia

La celebración del XX aniversario del Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma) arranca este domingo, 30 de abril, con la realización de diversas actividades.

Así, en primer lugar se llevará a cabo un taller concierto de percusión y un concierto de música contemporánea por parte de los alumnos del Conservatorio Superior de Málaga. Para las dos actividades, los asistentes tendrán que comprar la entrada al museo.

El taller concierto está organizado por la productora 'Percutora', que se caracteriza por fomentar las relaciones y los estímulos emocionales a través de los sentidos mediante el arte.

Para esta actividad, se ha adaptado la forma de usar percusiones con el sabar, una familia de tambores y ritmos de Senegal que nos traen los ritmos ancestrales llamados "talking drums", es decir, tambores que hablan. Las familias podrán disfrutar de la música y aprender nuevas técnicas para tocar percusión.

El segundo evento es un concierto de los estudiantes de los últimos cursos del Conservatorio Superior de Música, donde nos ofrecen un repertorio de los siglos XX y XXI con instrumentos como piano, violín, violonchelo y clarinete.

Interpretarán piezas como 'In the vestige of the present' del compositor griego Dimitri Papageorgiou, profesor en la Universidad de Tesalónica e invitado erasmus durante esta semana en este centro, entre otras.