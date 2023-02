Arranca casi 10 años después el juicio por la muerte de 6 mineros en León

El juicio contra los 16 acusados por la muerte de seis mineros en el accidente ocurrido el 29 de octubre de 2013 en el pozo Emilio del Valle, en Llombera de Gordón (León), ha comenzado este lunes en el Juzgado número 2 de León con cuestiones previas y de procedimiento, que darán paso mañana a la declaración de los imputados.

Los dieciséis acusados son directivos, ingenieros y vigilantes de la Hullera Vasco Leonesa y para cada uno de ellos la Fiscalía pide una pena de tres años y medio de cárcel por un delito de homicidio imprudente.

Además, la Fiscalía acusa a la propia sociedad como responsable civil subsidiaria y a la compañía aseguradora HDI como responsable civil directa y solidaria, y les reclama indemnizaciones que superan los dos millones de euros.

Por su parte, las acusaciones particulares elevan la petición de pena a seis años y medio, el máximo previsto en casos de homicidio imprudente, mientras que las defensas solicitan la libre absolución de los acusados.

La vista había sido suspendida hace casi dos años, el 5 de abril de 2021, después de que varios abogados tanto de las acusaciones como de las defensas así lo reclamaran hasta dilucidar si los ingenieros y técnicos acusados contaban con pólizas de seguros individuales que cubrieran su responsabilidad civil.

Varios letrados mantuvieron entonces que tenían constancia de que algunos de los ingenieros superiores y técnicos acusados disponían de estos seguros, y subrayaron que si se confirmaba daría un vuelco al pago de las indemnizaciones reclamadas a las que pueden tener que hacer frente.

Ante estas evidencias se acordó pedir a los colegios oficiales superiores que identificaran esas posibles pólizas de seguros de los encausados y dar a sus compañías la posibilidad personarse en la causa para su defensa, ya que en caso contrario podría conllevar la nulidad del juicio.

Por su parte, los principales responsables de la empresa que explotaba el pozo en el que ocurrió el siniestro, la Hullera Vasco Leonesa (HVL), encabezados por su presidente, Antonio del Valle, aseguraron ante la jueza antes de la suspensión de la vista oral que carecían en de seguros individuales.

Una vez resuelto este trámite, la vista otra se ha reanudado este lunes con las cuestiones previas y de procedimiento y los días 7, 8, 13, 14 y 15 declararán los acusados.

En la jornada de hoy, la jueza, Isabel Peña, ha accedido a la petición de las defensas de que los acusados no tengan que asistir a la vista desde su declaración hasta la lectura de conclusiones, si bien ha advertido que esta cuestión no podrá ser utilizad para reclamar la nulidad del proceso, aunque la acusación particular ha mostrado su disconformidad.

No obstante, ha establecido que los acusados asistan hasta que concluya la declaración de todos ellos el próximo 15 de febrero.

Ante el amago de un letrado de la defensa de pedir al aplazamiento del juicio hasta que el administrador concursal de la empresa envíe el acta del 30 de abril de 2009, que da cuenta de la organización jerárquica de la compañía, la jueza ha puntualizado que ya ha informado de que ha facilitado toda la documentación de la que dispone.

Por lo que respecta a la dilación indebida del proceso a la que las defensas han hecho referencia así como a la falta de legitimidad de las aseguradoras, la magistrada considera que no es el momento procesal de abordar estas cuestiones porque son de fondo y ha avanzado que se dará oportuna respuesta en la sentencia.

Tras la declaración de los acusados, a partir del 20 de febrero le tocará el turno a los testigos y peritos propuestos por las partes, casi un centenar, que comenzarán por los de las acusaciones.

El accidente se produjo por el colapso brusco y posterior hundimiento de una bóveda cargada de carbón en una zona con gas metano que provocó una desgasificación de grisú y causó la muerte por asfixia de los seis de los trabajadores que se encontraban en esa zona del pozo Emilio del Valle.

Esa fue la principal conclusión del informe elaborado por el grupo de investigación constituido por la Comisión Regional de la Minería de Castilla y León para esclarecer las causas del accidente.

Las víctimas del accidente fueron Carlos Pérez, Manuel Moure, Antonio Blanco, Orlando González, José Luis Arias y Roberto Álvarez, de entre 35 y 45 años. EFE

