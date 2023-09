El PP de Arnedo se compromete "a trabajar y apoyar proyectos que sean realizables y beneficiosos para la ciudad"

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Arnedo, Jesús Rubio, se ha reunido esta tarde con el alcalde de la localidad, Javier García, para analizar las peticiones que el Equipo de Gobierno quiere hacerle al Gobierno regional; una lista de demandas que para Rubio son "una larga carta a los Reyes Magos y que el mismo alcalde nunca solicitó al anterior Ejecutivo regional cuando gobernaba su partido, el PSOE".

En cualquier caso, Rubio ha manifestado su buena disposición y lealtad al Ayuntamiento de Arnedo y ha asegurado que apoyará "todas aquellas iniciativas que sean beneficiosas para la ciudad".

El popular, Jesús Rubio, también ha apostado por ser leal con el Equipo de Gobierno municipal siempre que "éste sea transparente y quiera trabajar de forma dialogante y en equipo".

En portavoz popular de Arnedo, no obstante, no ha podido dejar de mostrarse "muy sorprendido" por propuestas del alcalde porque "las ha realizado a sabiendas de que son imposibles de llevar a cabo por tiempo y forma, y porque no son necesarias, además de excederse en volumen presupuestario".

Entre ellas se encuentra la segunda fase del polígono La Maja, cuando ahora está al 45% de ocupación. Una zona industrial que fue construida por un Gobierno del PP y a la que el PSOE y este mismo alcalde se opusieron.

Otra "sorpresa" para el Grupo Municipal del PP ha sido la petición del alcalde al Gobierno riojano de una nueva escuela de Educación Infantil mientras que el PSOE solo llevaba en su programa electoral mejorar la existente, "y nunca construir una nueva", ha puntualizado el portavoz Popular en Arnedo.

Jesús Rubio ha solicitado que la próxima reunión entre ambos ediles no se demore porque el Ejecutivo municipal "está elaborando los presupuestos municipales", y pide conocer "con transparencia la realidad de las cuentas existentes del Ayuntamiento".