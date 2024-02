Armengol niega que el Congreso manipule a los letrados: "Jamás les he pedido un carné"

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha sido tajante al negar cualquier intento de manipulación de los letrados del Congreso después de los cambios y traslados que han solicitado varios juristas de ambas Cámaras: "Jamás he pedido a un funcionario público que carné tiene ni qué vota".

Durante su intervención en un desayuno informativo, en el que ha defendido tanto una reforma de la Constitución como del reglamento del Congreso, Armengol ha señalado que no hay intencionalidad ni en la marcha del interventor general de las Cortes del Congreso ni en los traslados de letrados del Congreso al Senado, o viceversa.

"¿Ha habido remodelación en los letrados?, si, porque la Secretaria General del Congreso también ha cambiado. ¿Es razonable que haya cambios en el Senado?, si, igual que en el Congreso. No hay intencionalidad en ninguna de las dos (Cámaras). La gente hace sus equipos y no yo", ha puntualizado.

El último traslado de letrados se produjo hace una semana, el de la letrada de la Comisión de Justicia Isabel Revuelta que había firmado el informe de la amnistía contrario a la Constitución y que ahora ocupa el cargo de directora de la Asesoría Jurídica de la Secretaría General del Senado.

Los equipos jurídicos de ambas Cámaras han ido cambiando en los últimos días después de que fuera nombrado en el Congreso como letrado mayor, Fernando Galindo, y en el Senado, Sara Sieira.

"Jamás en mi vida, he pedido a un funcionario público qué carné tiene, ni que vota, ni que deja de hacer. Le he pedido solo profesionalidad y le puedo garantizar que todos los trabajadores públicos del Congreso son excelentes...se sienten la camiseta como suya y trabajan a muerte en el Congreso", ha recalcado al tiempo que ha lamentado que quieran hacer oposición a su persona utilizando a los funcionarios.

Armengol ha defendido el Congreso como la sede del diálogo para llegar a acuerdos, también en temas como la reforma de la Constitución, y mientras ha reconocido que hubo un momento en el que se abrió el debate sobre un referéndum en torno a la Corona y que entonces ella apoyó, ha puntualizado que "ahora no es el momento".

"Soy una persona que no me asusta debatir de los temas...y podemos hablar de todo...y luego hay que seguir las normas. Soy coherente y siempre he defendido una modificación de la Constitución española en bastantes cuestiones, que tenemos que actualizar", ha dicho al tiempo que ha incidido en que el debate sobre la Corona "obviamente es una cosa que se tendrá que hablar".

Acto seguido ha añadido que la Constitución también dice cómo hacer ese referéndum y las mayorías necesarias y, en este sentido, ha dudado de que pueda plantearse con la situación actual del Congreso.

"Pasito a pasito, pero ahora no es el momento", ha incidido Armengol que también se ha mostrado abierta a abordar una reforma del Reglamento de la Cámara Baja en esta legislatura.