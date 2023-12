Armengol mantiene su discurso de la apertura de las Cortes pese a las críticas de PP y Vox

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha defendido este viernes su discurso de la solemne apertura de la Cortes frente a las críticas del PP y Vox y ha rehusado valorar la negativa de los diputados de ambos grupos a aplaudirle por considerar sus palabras "partidistas" y un "mitin".

"No voy desde mi desde posición de la Presidencia del Congreso a poner ni un ápice más de crispación ni a valorar cualquier actitud de los grupos parlamentarios. Creo que no es lo que me toca y, además, no es lo que quiero hacer", ha advertido Armengol en declaraciones a los periodistas con motivo de las jornadas de puertas abiertas.

La presidenta del Congreso sí ha querido "poner en valor" lo que dijo en su discurso sobre que "esta casa es la espina dorsal de la democracia", que hay que defender "la legitimidad de nuestras instituciones" y que "lo que se hace aquí importa".

En este sentido, ha destacado, como ya hizo el miércoles en la apertura, que "se han hecho leyes maravillosas a lo largo de nuestra historia que han garantizado más derechos para las mujeres y hombres de este país".

Y ha apostado por seguir trabajando "desde la empatía, desde saber ponernos en el lado del otro, desde tener en el centro de nuestras posiciones a los ciudadanos y a las ciudadanas y hacerlo desde el respeto y desde la buena educación".

"Se puede decir todo, pero se puede decir con buen tono y se puede debatir buscando aquello que nos une y no siempre aquello que nos separa", ha recalcado.