Armengol entrega la política lingüística de Baleares a un dirigente de ERC que llama "terrorista" a Cs

El grupo de Ciudadanos (Cs) en el Consell de Mallorca ha exigido este lunes la dimisión del recién nombrado director insular de Política Lingüística, Lluís Segura, debido a mensajes publicados en Twitter en 2018 contra la formación naranja, en los que les llamó "terroristas" y les equiparó a ETA. "Su actitud intolerante le descarta automáticamente para representar a los ciudadanos en una institución pública", ha protestado Cs en una nota de prensa.

La portavoz de Cs en el Consell, Beatriz Camiña, ha subrayado que "Lluís Segura ha comparado en las redes sociales a Cs con ETA por pedir el respeto a la neutralidad de las instituciones y a la pluralidad de los ciudadanos". "Ha calificado de 'nazis' y 'escoria' a miembros de nuestra formación, y ha dado muestras sobradas de padecer turismofobia", ha criticado Camiña, que cree que Segura no puede "desempeñar un cargo en el que debe representar a todos los mallorquines con un espíritu de diálogo y consenso".

"Una persona que ha comparado a Cs con terroristas no está sólo insultando a nuestro partido, sino también a las más de 34.600 personas que nos votaron el pasado 26 de mayo, y por ello creemos no sólo que debe dimitir sino que no debería haber sido nombrado nunca para un cargo así", ha asegurado la portavoz.

Finalmente, Camiña ha puntualizado que "sus palabras resultan aún más intolerables e hipócritas" teniendo en cuenta que "Cs no se ha sentado en ningún caso con una persona vinculada con ETA como sí ha hecho su socio de gobierno, el PSOE, con Arnaldo Otegi". La coordinadora de Cs en Llucmajor, Noemí Getino, ha repasado en su perfil Twitter mensajes antiguos de Lluís Segura -varios de ellos publicados en agosto de 2018-, en los que éste afirma que "Ciudadanos = ETA" y equipara a sus militantes con los de Falange, entre otros.