Armengol dice que el ITS se destina "a lo que marca la ley" y el PP le pide que no "engañe a la gente"

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha defendido este martes que el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) se destina "a lo que marca la ley" y ha destacado que se trata de un tributo que "ha permitido hacer inversiones importantes para la comunidad autónoma".

Así ha respondido Armengol en el Parlament, al portavoz del Grupo Popular, Toni Costa, quien ha preguntado a la presidenta a qué considera que se debería dedicar el ITS.

En referencia a la gala de LOS40 Music Awards, Costa ha considerado que "no es admisible que hayan transformado una 'ecotasa' en una 'ecofarsa'" y ha reclamado al Govern que no "engañe a la gente" con el destino del ITS.

