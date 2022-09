Armengol defiende el trabajo para "garantizar la equidad en movilidad" durante las dos últimas legislaturas

La presidenta del Govern balear, Francina Armengol, ha defendido este martes el trabajo del Ejecutivo autónomico en las dos últimas legislaturas para "garantizar que la gente que quiera ir en transporte público pueda ir", así como favorecer "la equidad en movilidad" de las Islas.

En el pleno del Parlament, Armengol ha respondido de esta forma al portavoz parlamentario de Vox-Actúa Baleares, Jorge Campos, quien ha preguntado sobre la opinión de los ciudadanos acerca del transporte público de las Islas.

Campos ha criticado que las competencias en materia de movilidad están "troceadas", que los 230 millones del convenio de carreteras "siguen sin reclamarse al Gobierno" y que Palma se encuentra entre "las 150 ciudades con más atascos del mundo".

También ha censurado que "con los presupuestos más elevados han incapaces de acabar el segundo cinturón de Palma", "no se ha ampliado el metro" y "no han mejorado los accesos". "Utiliza los atascos para culpar a los turistas como si no estuviéramos atascados todo el año", ha añadido.

Armengol ha considerado que "el sentido de la movilidad" de Jorge Campos "es solo en transporte privado y por carretera". De esta forma, ha defendido las actuaciones del Govern en esta materia, como por ejemplo el descuento del 75% para residentes en los vuelos, "la revolución" del transporte terrestre colectivo o las transferencias de las competencias del transporte terrestre a Menorca, Ibiza y Formentera.

Además, ha resaltado que la red de transporte terrestre de Mallorca cuenta "con más usuarios que nunca" este 2022, gracias al aumento de frecuencias y a los vehículos adaptados para personas con capacidades diferentes.