Armengol asegura que no tiene "ningún problema" en acudir a las comisiones del caso Koldo

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha asegurado este lunes que no tiene "ningún problema" en acudir a las comisiones de investigación sobre el caso Koldo constituidas en Las Cortes si le llaman a comparecer, ya que afirma que siempre ha estado dispuesta a dar explicaciones.

"No tengo ningún problema para nada en acudir a las comisiones de investigación (del Congreso y el Senado)", ha declarado a los medios preguntada por esta cuestión antes de la celebración de la Mesa del Congreso.

Armengol ha subrayado que siempre ha estado "a disposición de dar todas las explicaciones desde la tranquilidad y el raciocinio" sobre la compra de mascarillas en pandemia investigada en el caso Koldo y la relación con el Gobierno balear que ella presidía en ese momento.

"Por lo tanto, yo participaré en todas las comisiones a las que me llamen para declarar, explicar, como he explicado, como he dado explicaciones públicamente, de lo que se desee, de lo que se tenga que pedir de la administración balear que en ese momento presidía", ha añadido.

Además, ha comentado que ella misma pidió a su partido, el PSOE, que le llamara a comparecer a la comisión de investigación sobre el caso Koldo en la Cámara Baja, como finalmente ha ocurrido.

En concreto, la comparecencia de Armengol saldrá adelante muy probablemente en el Congreso al haber sido solicitada por el PP y Vox pero también por el PSOE, Sumar, ERC y EH Bildu, mientras que en el Senado también comparecerá previsiblemente al haberlo reclamado el PP, que tiene mayoría absoluta en esta Cámara.