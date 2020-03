La Armada pone a diposición 5 buques con camas listos para ayudar "donde sea necesario"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha informado de que la Armada tiene 5 buques con camas "en disposición de ir a los lugares donde sea necesario desde el punto de vista sanitario", que se sumarían a los esfuerzos del Ejército en la Operación Balmis, en la que ha ayudado a instalar 16 hospitales de campaña.

En rueda de prensa, Robles ha hecho un balance de las actuaciones de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el coronavirus y ha destacado que no hay "ninguna razón para pensar que se produzcan situaciones de inestabilidad" por el hecho de que los militares patrullen calles y fronteras desde hoy junto con los guardias civiles.

Preguntada sobre si Defensa baraja que se pudieran producir escenarios y focos de inestabilidad en el país, la ministra ha afirmado que no existen razones ni motivos para pensar en ello y que las Fuerzas Armadas no contemplan otro escenario que no sea "la lucha contra el virus".

En este sentido, ha hecho un llamamiento a la solidaridad de todos los ciudadanos y ha recordado que el Gobierno ha tomado las decisiones "con sentido de la responsabilidad", al tiempo que ha destacado que el trabajo de los efectivos militares "ayudará" a que España pueda "avanzar en la lucha contra la pandemia".

Robles ha explicado que hay 50.000 militares dispuestos a colaborar en la operación y ha añadido que "es el momento de la España unida, la España solidaria" para agradecer también la colaboración de empresarios que se han puesto en contacto con su ministerio.

Aterriza en España un avión de China con material sanitario

Una de las funciones de los militares estos días es el transporte y la ministra ha indicado que esta tarde a las 16.45 horas ha aterrizado en la base de Torrejón de Ardoz (Madrid) un avión del Ejército del Aire con 14 toneladas de material sanitario proveniente de la ciudad china de Shangai.

El avión, en cuya carga había 1 millón de test del COVID-19, ha llegado a España después de casi tres días de viaje tras despegar el pasado sábado de su base en Zaragoza, en la que ya está de vuelta.

Robles ha recordado que otro de los campos en los que están ayudando es la desinfección de residencias de mayores, en donde, ha dicho la ministra, "se están poniendo de relieve escenarios que son muy dramáticos, pero como todo lo que está ocurriendo en España".

La ministra ha hecho una "llamada de atención" a los servicios sociales de las comunidades autónomas para que "presten una especial atención a las residencias".

A su juicio, después de esta crisis "el mundo va a ser diferente y España va a ser diferente" y "una de las grandes cuestiones a abordar será la de las residencias".

En el ámbito sanitario, ha indicado que los militares han ayudado a montar 16 hospitales de campaña y que el hospital militar Gómez Ulla de Madrid está "al límite de su capacidad". "Los médicos están dando todo lo que tienen", ha dicho.

"Estamos entre todos escribiendo una página de la historia de España y quiero que escribamos la mejor", ha afirmado la ministra, para quien es necesaria la unidad porque "ya habrá tiempo para las discrepancias".