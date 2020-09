Argentina supera los 700.000 casos de coronavirus aunque mantiene a la baja su cifra de positivos diarios

El Ministerio de Salud de Argentina ha informado este sábado de que se han superado los 700.000 casos de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, aunque mantiene a la baja su cifra de positivos diarios con 11.249.

Las autoridades sanitarias han contabilizado 337 muertes más en las últimas 24 horas, con las que se alcanzan los 15.543 fallecidos por la COVID-19. Estas cifras no incluyen todavía las 3.459 muertes que sumó este viernes la provincia de Buenos Aires y que elevaría el número de decesos a más de 19.000.

En las últimas 24 horas, la mayoría de los casos se registraron en la provincia de Buenos Aires, que sumó 4.480 y se aproxima a los 400.000 positivos.

Argentina ha confirmado hasta el momento 702.484 contagios, de los que 130.452 se encuentran activos, y 3.633 personas se encuentran en unidades de cuidados intensivos, según recoge el diario argentino 'Clarín'.

En cuanto al desfase de datos que ha constatado Buenos Aires, el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, ha defendido la gestión del Gobierno regional y ha subrayado que se realizó una investigación para comprobar este aumento en las cifras. "Si uno no se audita y no se revisa no podría encontrar esta diferencia", ha apuntado.

"La provincia de Buenos Aires es la única jurisdicción de nuestro país donde sabemos que los números son fehacientes", ha sostenido.