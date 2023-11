Argentina.- Milei advierte a Macri de que "no se negocia" ningún punto de su propuesta económica para Argentina

El candidato presidencial por La Libertad Avanza, Javier Milei, ha asegurado este jueves que no negociará ninguna de sus propuestas en política económica, lo que supone una advertencia directa al expresidente Mauricio Macri, quien trasladó la semana pasada su apoyo al ultraliberal.

"No se negocia ninguno de los puntos de mi política económica", ha manifestado Milei, quien además ha asegurado que la dolarización de la economía argentina es "una política de Estado" en su propuesta electoral de cara a la segunda vuelta de las presidenciales, prevista para el 19 de noviembre.

Así las cosas, Milei ha incidido en que "la eliminación del Banco Central" argentino es "parte fundacional" de su argumentario económico y "no se negocia bajo ningún punto de vista" a pesar de ser criticado por Patricia Bullrich, excandidata de la coalición liderada por Macri, recoge el diario argentino 'Clarín'.

De hecho, el ultraliberal ha reconocido que existen "diferencias" ideológicas con Bullrich, razón por la que ambos candidatos concurrieron a las elecciones en "estructuras (políticas) distintas". "Es algo natural", ha remachado.

"Ellos (Macri y Bullrich) lo que me brindaron es un apoyo incondicional, obviamente no estamos en todo de acuerdo, tendremos 90 por ciento de coincidencias, en algunos otros puntos no las tenemos. Por ejemplo, en la eliminación del Banco Central", ha aseverado Milei en declaraciones antes de ingresar al hemiciclo.

Por otro lado, sobre el proceso de negociación para el acuerdo con Macri, Milei ha asegurado que ambos tenían "ganas" de llegar a un punto de entendimiento, y ha puesto en valor el "rol muy importante" desempeñado por el exmandatario para finalmente sellar su alianza.

Argentina celebró el 22 de octubre la primera vuelta de las elecciones presidenciales en las que el candidato oficialista Sergio Massa se hizo con la victoria con un 36,7 por ciento de los votos, por delante de un Milei que reunió cerca del 30 por ciento.

Ambos candidatos se enfrentarán en la segunda vuelta de los comicios, prevista para el 19 de noviembre. Bullrich, candidata de la derecha tradicional, quedó en tercer lugar con casi el 24 por ciento de los votos y poco después de la celebración de la primera vuelta confirmó su apoyo al ultraliberal Milei.