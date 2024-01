Argentina.- El Gobierno de Argentina retira el capítulo fiscal de la ley 'ómnibus' para acelerar su aprobación

El ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, ha anunciado este viernes en una conferencia de prensa que el Gobierno ha decidido retirar el capítulo fiscal de la ley 'ómnibus' para de esta manera acelerar la aprobación del proyecto en el Congreso.

"Hay disenso en el capítulo económico, los hemos escuchado a todos y compartimos muchos de esos reclamos. Hemos tenido que tomar decisiones incómodas para llegar a déficit cero, pero de ninguna manera queremos que por este capítulo fiscal se demore lo que creemos necesario y urgente", ha asegurado el funcionario en las declaraciones recogidas por el medio Infobae.

Ha añadido que, "en función de esta situación, es que hemos decidido retirar el capitulo fiscal de la Ley de Bases para facilitar su aprobación". "Esto va a acelerar los tiempos y facilitar la situación de muchos gobernadores", ha aseverado.

Caputo también ha querido insistir en que "lo más importante es lo estructural que va a generar el cambio en Argentina, para cumplir con el déficit fiscal cero", pero ha advertido que "cumplir con esa meta de crecimiento y despegar con este paquete de desregulación que le sacamos la pata de la cabeza al sector privado. Esto es subsanable, es reemplazable. Estamos en mejores condiciones que cuando mandamos la ley".

El paquete fiscal incluye el blanqueo, la moratoria, el adelanto de Bienes Personales, la Ley de Ganancias, las retenciones y el cambio de la fórmula jubilatoria. "Esto es lo que se retiraría. Hay consenso en el Congreso de que el resto del paquete es beneficioso para el país", ha explicado.

"Lo que es esta reducción de gastos hoy tiene un sentido porque va a resultar. No es una casualidad que Argentina haya tenido problemas en los últimos 100 años. Hoy tenemos el compromiso de no resignarnos para que el esfuerzo valga la pena. La situación va a mejorar, no se sale de esta situación de desmanejo en dos meses", ha agregado.

Al finalizar la conferencia, el ministro ha expresado que evaluarán "nuevas medidas" y que tratarán de "consensuarlas con los gobernados y legisladores en el futuro". "Este es un Gobierno que escucha, es lo que debemos hacer. A pesar de los gritos en el Congreso los escuchamos. Nosotros coincidimos con esos reclamos. Algunos lo interpretaron como una pelea con gobernadores, no es así. ¿Cómo no voy a entender a un gobernador que quiere defender los intereses de su provincia?", ha sentenciado.