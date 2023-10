Arde Bogotá, Shinova, El Columpio Asesino, Rodrigo Cuevas y Siloé, entre los primeros anuncios del Palencia Sonora 2024

Arde Bogotá, Shinova, El Columpio Asesino, Rodrigo Cuevas, Baiuca, Queralt Lahoz, Siloé, Parquesvr y Jordana B encabezan las primeras confirmaciones del cartel del Palencia Sonora 2024, que se celebrará entre los días 6 y 9 de junio en el parque del Sotillo.

Según ha destacado la organización, Arde Bogotá recalarán en Palencia como "una de las bandas del momento" tras el lanzamiento de su segundo álbum, 'Cowboys de la A3', un esperado trabajo que salía al mercado en el mes de mayo y con el que volvían a reivindicar esos "claroscuros de su generación".

Con la producción de Lalo GV, la banda de Cartagena formada por Antonio García, Dani Sánchez, Pepe Esteban y José Ángel Mercader firma un LP que les ha aupado a ser nominados con las candidaturas a dos premios en los Grammy Latinos 2023 en las categorías de Mejor Álbum de Rock y Mejor Canción de Rock por 'Los Perros'.

Shinova, la banda originaria de Berriz (Vizcaya) fundada por el bajista Ander Cabello y el cantante Gabriel de la Rosa, llegará a Palencia con su séptimo larga duración, que llevará por título 'El presente', un proyecto musical grabado en el estudio Sonobox con el sello de Warner. Artífices de algunas de los temas más destacados de la música española de los últimos años como 'Te debo una canción', 'La sonrisa intacta' o 'Qué casualidad', Shinova están considerados como una de las formaciones con mayor proyección del indie-rock nacional.

Por su parte, El Columpio Asesino visitará el Festival en el marco de su gira de despedida, 'Amarga Baja'. Con ella, celebran más de 20 años sobre los escenarios, dos décadas que les han convertido en un icono de la música alternativa gracias a composiciones que abarcan géneros que van desde el kraut rock alemán de los años sesenta al post-punk de finales de los setenta pasando por la música electrónica o los sonidos más eclécticos.

Rodrigo Cuevas, Baiuca, Queralt Lahoz son otros de los artistas anunciados por la organización.

El asturiano, galardonado recientemente con el Premio Nacional de Músicas Actuales aúna "vanguardia y tradición" y es definido como "un artista fascinante que se inspira en el folklore español --principalmente asturiano y gallego-- para viajar hacia otras sonoridades entre las que se cuelan la electrónica y una gran teatralidad".

En 'Manual de romería', producido por Eduardo Cabra (exvisitante de Calle 13), el asturiano presenta diez nuevos temas que le consagran como una de las voces más personales de la escena musical nacional.

La fusión de ritmos ancestrales y contemporáneos es también el punto de partida de la propuesta que presenta Baiuca, un sonido que quedó reflejado en su primer álbum, 'Solpor' (2018) y, sobre todo, en 'Embruxo' (2021, trabajo que le llevó a alzarse en 2022 con dos Premios de la Música Independiente a la mejor grabación de música electrónica y al otro mejor álbum en gallego.

MÁS CONFIRMACIONES

Con un "estilo propio difícil de definir" por la diversidad de géneros que abarca, con un mosaico de sonidos latinos, urbanos y de raíz, la artista catalana de orígenes andaluces Queralt Lahoz llegará a Palencia para presentar las canciones que forman su nuevo EP, titulado 'Alto cielo'.

Un trabajo dividido en cuatro capítulos a través de las composiciones 'Con miedo a ti', 'Tan rico', 'No me salves' y 'Aurora'. Composiciones que hablan del "proceso de una relación destinada a acabarse". Se trata de un mini álbum construido como un proyecto no solo musical, sino también de manera audiovisual.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Las cuatro piezas juntas constituyen una película dirigida por Adrián Martos, protagonizada por Alua Tega y Salim Daprince y concebida por la propia Queralt Lahoz como un ejercicio artístico.

Completan los primeros anuncios del Festival los nombres de Siloé, Parquesvr y Jordana B. Siloé, el grupo vallisoletano que integran el vocalista Fito Robles, el guitarrista y productor Xavi Road y el batería Jaco Betanzos, acercará a Palencia algunos de los temas de su último álbum, 'Santa trinidad', un trabajo en el que la canción de autor folk, el pop y el rock se reúnen con la electrónica más bailable.

Por su parte, la irreverencia, el espíritu burlón y las letras ácidas se colarán en la programación del Palencia Sonora con la actuación del quinteto madrileño Parquesvr, autores de temas como 'Juancarlista', 'Lance Armstrong' o 'Farlopero'. Una cita que también permitirá a los espectadores disfrutar de las composiciones de Jordana B, un joven grupo madrileño liderado por la carismática actriz y poeta hispano argentina María Solá, conocida por sus canciones pegadizas e irónicas y una potente puesta en escena en sus directos.