El Archivo Municipal ofrece una mirada a los talleres de creación en la muestra 'El artista en su laboratorio'

El Área de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Málaga ha organizado y producido una muestra colectiva de fotografías de María Lumbreras y Paco Negre que reúne una representación de los espacios más íntimos, los talleres de 46 artistas malagueños, o que desempeñan su labor en la ciudad y en la provincia.

La exposición puede visitarse desde este miércoles hasta el 24 de septiembre en las Salas Mingorance del Archivo Municipal de Málaga, según han informado en la presentación, en la que han participado la concejal delegada de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, el comisario de la exposición Guillermo Busutil y los fotógrafos autores de esta propuesta fotográfica.

Pineda ha destacado que "es el momento de incorporar a los artistas en sus talleres de Málaga". "Este relato es el que componen las estupendas imágenes de María Lumbreras y de Paco Negre, cuyas miradas han puesto luz a los territorios de las creadoras y creadores malagueños, o que desempeñan su labor en la ciudad y en la provincia, para que conozcamos las cocinas de su arte y lo que cada uno desvela en la ejecución de una idea", ha indicado.

Un proyecto fotográfico "contemporáneo de calidad y un legado para la protección del patrimonio documental y artístico de la historia de Málaga", ha incidido.

Según palabras del comisario Guillermo Busutil, "la exposición nos enseña el mundo privado donde cada uno de los artistas conversa con su obra, la piensa durante el proceso o la reflexiona ante un desenlace que casi nunca es del todo definitivo. En esa intimidad del laboratorio ellos mismos representan, renacentistas, insumisos o lúdicos, su propia identidad creativa".

Ha añadido que de "esos ámbitos que en realidad son mentales, por eso su petición de que cada uno definiese en una frase la poética de su trabajo, las miradas de María Lumbreras y de Paco Negre han conseguido dibujar fotográficamente el mágico equilibrio entre la atmósfera de los objetos y la inspiración de la luz que los enmarca concentrados, abstraídos al otro lado de todo".

"Ella y él ven, diafragman, nos acercan la intimidad del artista en medio de su iconografía y nos los desvelan como paisajes, bodegones, personajes, la realidad y la ficción del yo es otro", ha dicho Busutil, señalando que un buen ejemplo es "la fotografía de Chema Cobo, la última que se le hizo una semana antes de su repentino fallecimiento, y al que por ese motivo han querido rendirle homenaje, utilizando su imagen en la banderola de la exposición".

Negre ha explicado que para él ha sido "un choque emocional introducirse en los estudios de los artistas, donde puedes encontrarte que mientras uno busca la inspiración en la lectura de unos versos otro lo hace en la observación del cosmos, pero también observo que la creación puede nacer desde el orden y el control o del más absoluto caos y si en unos el proceso creativo es rápido y casi febril, para otros la evolución de su obra lleva un ritmo mucho más pausado, pero con diferencia lo que más me ha sorprendido es la relación íntima que existe entre el artista, su estudio y su obra".

Por su parte, María Lumbreras ha apuntado que "la idea de este proyecto ha sido combinar mi pasión por la fotografía con mi interés por el arte y los/las artistas". "Cuando era joven siempre veía a mi padre haciendo fotos. Me di cuenta entonces de que había encontrado el medio a través del cual podría expresar mis preocupaciones vitales. Ahora me doy cuenta de que cuando apunto mi cámara a alguien me estoy enfocando a mí misma, pues la fotografía me lleva a ver lo que me interesa, a posicionarme en el mundo y a encontrar nuevas perspectivas", ha apostillado.

En esta exposición el público tiene la oportunidad de adentrarse en los espacios creativos de los artistas Aixa Portero, Ángela Calero, Antonio Yesa, Belén Millán, Carla Hayes, Caroline Krabbe, Chema Cobo, Chema Lumbreras, Concha Galea, Cristina Savage, Daniel Muriel, Sabina Huber, Diego Santos, Elena Laverón, Enrique Brinkmann, Esperanza Gómez Carrera, Charo Carrera, Eugenio Rivas, Fernando de la Rosa, Fernando Robles e Ismael Kachtihi del Moral.

También en los talleres de Jim Lorena, Joaquín Ivars, José Ganfornina, José Luis Bola, José Luis Puche, José María Córdoba, José Seguiri, Juanjo Fuentes, Lorenzo Saval, Madeleine Edberg, Margaret Harris, Mari García, María Bueno, Mati Moreno, Mimi Ripoll, Paco Aguilar, Paco Peinado, Pedro Casermeyro, Rafael Alvarado, Robert Harding, Cayetano Romero, Sebastián Navas, Teté Vargas Machuca, Titi Pedroche y Verónica Ruth Frías.

'El artista en su laboratorio' puede visitarse con entrada gratuita de lunes a viernes de 10.00 a 13.00 horas y de 18.00 a 21.00 horas y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 13.00 horas.