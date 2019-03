Archivan la denuncia de una diputada riojana a un compañero por acoso laboral

PARLAMENTO RIOJA

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja (TSJR) ha dictado un auto en el que acuerda no admitir a trámite y archiva la denuncia presentada por la diputada regional no adscrita Rebeca Grajea por un delito de acoso laboral contra el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Diego Ubis.,El TSJR, en una nota, ha señalado este jueves que la Sala ha ordenado el archivo de la denuncia, sobre el que la Fiscalía también informó a favor, por no darse lo