Archivan la denuncia por amenazas de un cargo del Gobierno contra la Federación de Caza

La Audiencia de Madrid ha confirmado el archivo de la causa contra la Real Federación Española de Caza por difundir un vídeo en el que criticaba al director general de Derechos de los Animales, Sergio García, al entender que no es amenazante ni incita a la violencia, y que la presunta mirilla que aparece en una imagen puede ser un objetivo de una cámara.

En un auto al que ha tenido acceso EFE, la Sección 5 de la audiencia madrileña rechaza el recurso interpuesto por Sergio García Torres contra la decisión del Juzgado de Instrucción 5 de Madrid de archivar la causa y confirma este extremo, en una resolución que es firme porque ya no cabe recurso.

Fue en noviembre de 2022 cuando dicho juzgado abrió una investigación por un presunto delito de amenazas por la publicación de un tuit en la cuenta de la Real Federación Española de Caza en el que aparecía un vídeo que mostraba al director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Derechos Sociales en "lo que aparenta ser" una diana.

En su denuncia, el alto cargo del Ministerio exponía que en el vídeo había "una serie de críticas muy negativas" hacia él a raíz del proyecto de ley de protección, derechos y bienestar de los animales, y se exponía "durante unos segundos" su rostro "enmarcado con lo que aparenta ser una mirilla, o diana, de un arma de fuego".

La jueza archivó el caso el 18 de diciembre de 2022 y ratificó esta decisión el 12 de mayo de 2023, y ahora la Audiencia Provincial confirma esa resolución al considerar que no es amenazante, no incita al odio y se enmarca en "un contexto de crítica y oposición" que puede no ser el más correcto pero no implica delito.

"Aún cuando pudiera determinarse la identidad de la persona responsable del vídeo en el que se crítica la actuación del denunciante en su condición de director general de los Derechos de los Animales, del análisis de las imágenes no cabe deducir ese anuncio de un mal serio, real, perseverante, injusto, determinado y posible hacia su persona (...), o que se incite a la ejecución de acciones violentas o se transmita de forma genérica un mensaje de odio", dicen los magistrados.

Añaden que "no se recogen en el video expresiones o términos que contengan contenido amenazador o coactivo" y que "no es claro que el 'recurso gráfico' al que se refiere el apelante sea una mirilla o diana de un arma de fuego, pudiendo corresponderse con el objetivo de un dispositivo fotográfico".

Para la Sala las imágenes denunciadas "responden a un contexto de crítica y oposición de determinados sectores sociales a los proyectos de la Dirección General en el que posiblemente los términos de la discrepancia no sean los más correctos, pero ello no implica que revistan trascendencia penal".