Archivan la causa por cortar las vías del AVE en Barcelona-Sants en la huelga del 8N de 2017

El Juzgado de Instrucción 24 de Barcelona ha archivado provisionalmente la causa por el corte de las vías del AVE en la estación de Barcelona-Sants durante la huelga general del 8 de noviembre de 2017.

Según ha explicado en un comunicado este jueves el colectivo de abogados que ejerce la defensa, Alerta Solidària, la jueza no ve "indicios suficientes como para mantener las imputaciones contra las personas investigadas" en los vídeos que se han aportado para identificar a los nueve manifestantes enjuiciados.

Los nueve manifestantes fueron imputados en enero de 2018, y el Juzgado acordó archivar la causa días después: la Fiscalía recurrió la decisión y finalmente la jueza citó a declarar a las nueve personas sospechosas a raíz de la investigación policial.

Seis de ellos no acudieron al juzgado el día de la citación, y cinco fueron detenidos en mayo tras no haber ido al juzgado: se acogieron a su derecho a no declarar y el Juzgado decidió otra vez archivar la causa, lo que la Fiscalía volvió a recurrir.

Durante la huelga también hubo una concentración en la estación de tren de Girona, donde los manifestantes protestaron por la entrada en prisión de los líderes del 1-O.