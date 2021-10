Archivan la causa por blanqueo respecto a cuatro exdirigentes del PP-Valencia

El titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia ha sobreseído la acusación en el marco de la pieza A del caso Imelsa respecto a cuatro responsables del PP valenciano en las elecciones de 2015 al no apreciar contra ellos indicios de que pudiesen haber incurrido en delito electoral.

En esta pieza se ha procesado a 49 concejales y asesores del Ayuntamiento de Valencia en la etapa de Rita Barberá como alcaldesa, así como al PP local como persona jurídica por blanqueo de capitales en las elecciones municipales de 2015.

En el auto de procesamiento, dado a conocer por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana y que adelanta este lunes Levante-EMV, el juez decide dejar al margen del proceso a cuatro personas que tuvieron responsabilidades en el PP.

Se trata de quien fue coordinador de la campaña electoral del 2015 y exalcalde de Moncada, Juan José Medina; el exgerente del PP en la provincia de Valencia José Moscardó, y Carmen Navarro y Montserrat Tello, que ejercieron de administradoras del partido en el citado proceso electoral.

El juez indica en su auto que "se trata de un delito de autoría especial, de tal manera que Medina y Moscardó, que no fueron nombrados administradores electorales, solo podrían responder penalmente del delito de establecerse previamente la responsabilidad penal de Navarro y Tello y se pudiera apreciar de lo actuado algún tipo de connivencia o de colaboración".

"La acción típica del delito electoral consiste en una conducta eminentemente dolosa consistente en el falseamiento de las cuentas. Falsear es faltar a la verdad, y no se puede faltar a la verdad cuando ésta es desconocida, del mismo que no se puede ocultar lo que no se conoce", expone el instructor.

"Desde una perspectiva penal, lo que el precepto reclama es fidelidad documental y contable en la exposición de la actividad económica de las candidaturas durante el periodo electoral", insiste el juez, que añade que "no hay prueba en esta instrucción de que el gasto electoral generado por el grupo municipal del PP se comunicara por ningún medio a los administradores".

Asimismo, subraya que "hay suficientes indicios ya en todo lo expuesto que esta actividad por parte de los responsables del grupo se realizaba con absoluta indiferencia a las directrices del Partido, cuando no con consciente ocultación", y por ello estima que la causa debe ser sobreseída respecto a este delito.