Arcadi España llama a convertir la vivienda en el "quinto pilar del estado del bienestar"

Lluïsa Moret ve en el Bono Joven de Alquiler "un ejemplo fantástico de la política útil"

El conseller de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana y secretario federal de Vivienda del PSOE, Arcadi España, ha llamado este sábado a convertir la vivienda en el "quinto pilar del estado del bienestar" en España.

Lo ha dicho en el acto 'El Pla Estatal d'Habitatge: El Bonus Jove de Lloguer. Fet!', en el que ha participado la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Gobierno, Raquel Sánchez; la viceprimera secretaria de Organización y Acción Electoral del PSC y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona), Lluïsa Moret; y el primer secretario de las Juventudes Socialistas de Catalunya, Ot García.

Para él, "durante los más de 40 años de democracia en este país, las políticas de vivienda no han tenido los efectos esperados, no se ha materializado el derecho a la vivienda que establece la Constitución, no ha funcionado, y es necesario reconocerlo".

Ante este diagnóstico, ha defendido que el Bono Joven de Alquiler aprobado por el Gobierno y que contempla facilitar 250 euros para jóvenes entre 18 y 35 años pretende que la vivienda "pase de ser un problema a un derecho" y abordar así la emergencia habitacional que ve en España.

Ha asegurado que los partidos de "la derecha, de todos los colores, son un punto peligroso" para los jóvenes, porque según él los estereotipa y no propone iniciativas para el colectivo entero.

También ha criticado que "la derecha se opone a todas" las iniciativas del Gobierno en materia de juventud, como la subida del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral.

LLUÏSA MORET

Por su parte, Lluïsa Moret ha defendido que el Bono Joven de Alquiler es "un ejemplo fantástico de la política útil", que para ella es aquella capaz de identificar los problemas de la ciudadanía e impulsar políticas públicas para solucionarlos.

Para ella, "todos los gobiernos socialistas han sido capaces de liderar todos los avances sociales más importantes de este país, y el de Pedro Sánchez no es una excepción" por su capacidad de abordar la pandemia del Covid-19 y promover a su vez avances sociales de primer nivel, ha dicho textualmente.

En ese sentido, Ot García ha destacado que el Bono Joven de Alquiler pone de manifiesto "la necesidad que había en este país de avanzar en políticas para transformar un problema en una realidad".