Arbesú renuncia al acta de concejala por pérdida de confianza "irrecuperable" con la dirección local del PSOE

La exalcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, ha anunciado su renuncia al acta de concejala por la pérdida de confianza "irrecuperable" con la dirección local del PSOE.

En una carta abierta a la militancia, Arbesú argumenta que estaba dispuesta "a seguir trabajando por el concejo y por las ideas y los proyectos socialistas en el interior del Ayuntamiento y a encabezar una oposición exigente pero justa".

No obstante, señala "una pérdida de confianza gradual, pero cada vez más profunda e irrecuperable, con la dirección local de nuestro partido en Langreo".

"La gota que colma el vaso es la organización del nuevo grupo municipal, que me relega sin consultarme y hace parecer que me oculto de los vecinos y me desentiendo de la marcha del Ayuntamiento. Como si solo me interesara el cargo de alcaldesa y no el futuro del concejo. No es así. Llevo muchos años (exactamente, treinta y tres) militando en este partido y creo que está más que demostrado que antepongo hacer el trabajo a otras cuestiones. Pero ahora se han cruzado demasiadas líneas para seguir aguantando en silencio", remarca.

De este modo, explica su decisión de renunciar al acta y dejar el Ayuntamiento. "El PSOE, sin embargo, sigue siendo mi partido, el proyecto en el que creo y milito y para el que deseo todos los éxitos. No tengo problema alguno con el PSOE. Hace décadas que es mi partido y tengo asumidos los valores, las ideas y los comportamientos de los socialistas", añade.

"Seguiré en Langreo y accesible para todos y todas. Muchas gracias por todos estos años y por todos los apoyos que sentí a lo largo de ellos", concluye el escrito de Carmen Arbesú.