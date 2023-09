Arantxa Echevarría busca cambiar "integración" por "convivencia" a través de su última película, 'Chinas'

La directora vasca Arantxa Echevarría busca cambiar el término "integración" por el de "convivencia" a través de su última película, 'Chinas', que RTVE ha preestrenado. El largometraje, que cuenta en su reparto con Leonor Watling, Pablo Molinero, Carolina Yuste, Shiman Yang, Ella Qiu y Xinyi Ye llegará a las salas el 6 de octubre.

Echevarría ha explicado, en rueda de prensa este jueves en San Sebastián, que 'Chinas' es una película sobre la comunidad china pero, a su vez, "reflejo de cualquier inmigrante". La cineasta ha defendido, además, que es importante "no hablar de integración, sino de convivencia". Así, con este trabajo pretende que "no digamos me voy al chino o al paki, sino me voy a la tienda o al bazar".

'Chinas' ha sido preestrenada este pasado miércoles en el marco del Zinemaldia en una gala a la que asistieron, además del elenco y su directora, la presidenta interina de la Corporación, Elena Sánchez Caballero; la jefa del Gabinete de la Presidencia, Verónica Ollé; la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre; y el director de Cine y Ficción, José Pastor.

En la presentación, Pastor explicó que "con 'Chinas' volvemos a la Arantxa (Echevarría) más autoral, centrando ahora su mirada en la población china, con una película que desde el principio nos encantó, es muy entretenida y visibiliza una parte de la sociedad que merece nuestra atención".

La nueva película de Arantxa Echevarría cuenta en su reparto con Leonor Watling, Pablo Molinero o Carolina Yuste. En este largometraje, Echevarría recupera el naturalismo y el estilo de 'Carmen y Lola', su primera película y por la que ganó el Goya a la mejor directora novel.

'Chinas' es la historia de Lucía, Xiang y Claudia, tres chicas de origen chino que viven en Madrid, pero con realidades completamente opuestas. Lucía es hija de inmigrantes chinos, tiene nueve años y su sueño es celebrar su cumpleaños en el Burger King, aunque sus padres, que no hablan español y trabajan más de 14 horas en el bazar para darles un futuro a sus hijas, piensan que eso son cosas de españoles.

Claudia, la hermana adolescente de Lucía, está empezando a vivir en primera persona las diferencias culturales y el racismo entre adolescentes. Por su parte, Xiang es una niña adoptada de nueve años que comienza a hacerse preguntas sobre su familia biológica. Las tres mantienen un objetivo común: la búsqueda de la identidad propia.

Es una producción de Tvtec, LAZONA y Hojalata Films AIE. Cuenta con la participación de RTVE, Orange, Movistar + y EITB con la financiación del Ministerio de Cultura - ICAA, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid.