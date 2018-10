Aranburu defiende la autonomía de LAB y dice a ELA que "si ha tenido que criticar a EH Bildu, no ha tenido problema"

Apuesta por generar "mayor conflictividad" en los centros de trabajo porque "la negociación colectiva no se puede reactivar en las mesas"

La secretaría general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha defendido la autonomía de su sindicato ante las críticas de ELA y ha asegurado que, "si ha tenido que criticar a EH Bildu, no ha tenido ningún problema en hacerlo y lo va a seguir haciendo". La dirigente sindical ha advertido a la central liderada por Adolfo Muñoz de que "no irá a su modelo sindical" y ha denunciado que ELA no solo ha "renunciado" a la unidad de acción con LAB sino también a un proceso soberanista por primar "intereses corporativistas".

En una entrevista concedida a Europa Press, ha afirmado también que LAB apuesta por generar "mayor conflictividad" en los centros de trabajo porque cree que la negociación colectiva "no se puede reactivar en las mesas".

Aranburu hace un análisis de la situación de la negociación colectiva en Euskadi que ha tenido "un pequeño repunte" aunque todavía hay "demasiados" convenios "bloqueados". La dirigente de LAB atribuye ese movimiento en la negociación a la "conflictividad" que "son capaces de generar los trabajadores".

La secretaria general de LAB considera que avanzar en derechos laborales requiere de "mucha conflictividad" y que es la vía para desbloquear la negociación colectiva porque la patronal se encuentra "en una posición muy cómoda" y ello le lleva a que "no se vea en la necesidad de poner contenidos encima de la mesa a no ser que haya conflictividad".

La dirigente de LAB ha indicado que el sindicato ha "repensado" su modelo sindical para no limitar la acción sindical únicamente hacia la negociación colectiva y defiende que hay que tener capacidad de "generar mayor conflictividad en los centros de trabajo". "Y esa es la vía, es una vía costosa, que requiere de mucha concienciación y trabajo con los trabajadores pero cada vez están entendiendo que luchar merece la pena y que se consiguen buenos acuerdos", ha apuntado.

Garbiñe Aranburu ve difícil llegar a "un entendimiento" con sindicatos como CC.OO, porque apuestan por "modelos diferentes" y LAB entiende que "la negociación colectiva no se puede reactivar en las mesas de negociación". "Lo primero que tenemos que hacer es generar conflictividad para luego, con esa fuerza, ir luego a las mesas de negociación", ha manifestado Aranburu, que ha señalado que a CC.OO. "no le ven ahí", sino en "un modelo de concertación". "Si no hay confrontación, no hay negociación colectiva con contenidos", ha precisado.

RELACIÓN CON ELA

En el caso de ELA, ha indicado que este sindicato "ha renunciado a seguir profundizando en la unidad de acción" con LAB. Aranburu ha asegurado que, para que se consolide esa unidad, la central liderada por Muñoz entiende que LAB tiene "que ir al modelo sindical" de ELA y "eso es algo que ni lo compartimos ni lo vamos a permitir".

Aranburu ha asegurado que LAB siempre ha hecho "propuestas constructivas para desbloquear las diferencias" que se centran en la negociación colectiva, en los modelos de lucha y en el papel que tiene que jugar la huelga. Según ha señalado, ELA ha decidido no profundizar en esa unidad de acción y también "abandonar la senda marcada" en la declaración suscrita en 2017 en la que se apostaba por un proceso soberanista para el cambio social.

"ELA ha renunciado a llevar a la práctica esa declaración porque pensamos que ha renunciado a un proceso soberanista", ha afirmado. En su opinión, ELA "ha primado los intereses corporativistas y mantener su hegemonía a impulsar una alianza en beneficio de los trabajadores y de un proceso soberanista".

EH BILDU

La dirigente sindical ha rechazado el "relato" de ELA que argumenta para la ruptura de la unidad de acción que "LAB no está en las huelgas" y también "falta de autonomía". "Nos parece que para llevar a la práctica los compromisos que habíamos adoptado en la declaración no dependemos de un tercero, depende de ELA y LAB y no valen excusas en referencia a lo que pueda estar haciendo EH Bildu", ha añadido.

Ante la acusación de ELA de que los sindicatos deben interpelar a la política y que, en este caso, LAB también lo debería hacer con EH Bildu, ha asegurado que la central de Muñoz pone ejemplos en los que "falta a la verdad" y ha recordado que fueron críticos con los acuerdos por la brecha salarial y por un nuevo modelo de empresa apoyados en el Parlamento por todos los partidos, incluida la coalición soberanista.

"LAB, si ha tenido que criticar a EH Bildu, no ha tenido ningún problema en hacerlo y lo va a seguir haciendo como lo ha hecho siempre, lo que no nos parece de recibo es esa fijación, no vemos que se esté analizando con la misma objetividad el recorrido que hacen todos los partidos, nosotros analizamos las propuestas y las decisiones y, en base a eso, criticamos lo que tengamos que criticar porque tenemos autonomía", ha indicado.

En relación a las huelgas, la impresión de Aranburu es que ELA quiere "bailar sola en algunos conflictos para patrimonializarlos" y, a su juicio, el "ejemplo más claro" es el de residencias. "Quiere dar una imagen que no se corresponde con la realidad, la de que ELA es el sindicato que más confronta", ha manifestado.

No obstante, Aranburu sigue apostando por la unidad con ELA, aunque "hoy por hoy" no ve condiciones para esa alianza. En su opinión, esa "no unidad de acción" a quién "más está beneficiando" es "al neoliberalismo vasco", en referencia a Confebask y a "sectores del PNV que comparten el mismo modelo que la patronal y están muy cómodos en esa situación".

TRABAJO DE LAB

Por otra parte, ha subrayado las principales reivindicaciones en las que quiere incidir LAB como la lucha por un Salario Mínimo de 1.200 euros, la eliminación de la brecha salarial y de la precariedad, la reducción de la jornada laboral y también están ultimando una propuesta sobre contratación.

Otro tema clave es el de las subidas salariales y, en este sentido, cree que los datos "desmienten" la recuperación económica porque el "reparto del pastel se hace de manera cada vez menos equitativa" y "los salarios han ido perdiendo poder adquisitivo". "No compartimos la lectura de Confebask, hay margen para subir los salarios y se tiene que hacer", ha señalado Aranburu que considera que la patronal es "insaciable" y pide "más y más". A su juicio, actúa de esta manera porque tiene el "apoyo evidente del Gobierno del PNV que, día sí y día también, se hace fotos con la patronal, cosa que no vemos con los desfavorecidos".

Ante la postura del Gobierno Vasco, ha denunciado que, bajo el pretexto de la tasa de desempleo, pretende "esconder la precariedad" y ha indicado que, si a eso se añade que "no hay una política industrial", supone ir "en contra de un modelo de desarrollo".

Por otra parte, ha manifestado que era "esperada" la vuelta al diálogo social de CC.OO. y UGT, pero "no debería de ser" porque es "un escándalo lo ocurrido". Aranburu ha indicado que el marco del diálogo social desde sus inicios tiene un "déficit importante" porque se constituyó con la minoría sindical. "Alguien se plantea que solo con el PP se pueda llegar a acuerdos, eso es implanteable en el marco institucional pero pasa en el sindical", ha dicho.

Aranburu ha señalado que el hecho de que CC.OO. y UGT se vuelvan a sentar en ese foro evidencia "una debilidad y una incapacidad para confrontar con las posiciones patronales". La líder de LAB ha manifestado que ahora se plantea "dar un salto más" con la institucionalización del diálogo social. "Va a ser algo antidemocrático", ha dicho. Por ello, exigirán a los grupos parlamentarios que pidan la retirada del decreto del Gobierno.

Por último, ha asegurado que son "bastante escépticos" de cara a los próximos Presupuestos vascos y "no esperan grandes cambios". "Ya analizaremos la propuesta, pero posiblemente nos tocará movilizarnos", ha agregado.