Aragonès urge a Sánchez a reparar la "ruptura institucional" por el espionaje

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgido este miércoles al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, a reparar la "ruptura institucional" provocada por el caso de espionaje político a independentistas y dejar de "tratar las instituciones catalanas como instituciones de un país sometido".

En declaraciones a SER Catalunya, Aragonès ha considerado "extremadamente urgente" celebrar una reunión con Sánchez, aunque ha señalado que eso no depende de él, sino del presidente del Gobierno, con quien conversó por teléfono el pasado lunes, solo para hablar del accidente ferroviario en Sant Boi de Llobregat (Barcelona).

Aragonès ha puntualizado que "no se trata de hacer una foto entre dos presidentes", sino que "es imprescindible que se desclasifiquen los documentos" del CNI sobre el espionaje a independentistas, se explique "quién dio la orden de espiar al gobierno de Cataluña" y "se asuman responsabilidades" por lo ocurrido.

Unas reclamaciones en las que "el Gobierno español no está avanzando", ha lamentado Aragonès, que ha urgido a Sánchez a "tomar las decisiones adecuadas" para poder normalizar las relaciones.

Si miembros del gobierno catalán, como él mismo, han sido espiados, es necesario que el Estado ofrezca "garantías de no repetición", y "mientras esto no pase, no habrá las condiciones mínimas para avanzar", ha alertado.

"Que no esperen que confiemos en un Gobierno que no está actuando de forma clara, transparente, sin asunción de responsabilidades y sin poner garantías de no repetición", ha advertido.

Según Aragonès, "están tratando las instituciones de Cataluña como instituciones de un país sometido", un trato "de segunda", como si la Generalitat no tuviera "importancia".

Lo que ha habido, ha remarcado, "es una ruptura institucional, y quien debe repararlo es el presidente del Gobierno español".

Aragonès ha instado también al PSC a presionar para que sean desclasificados los documentos del CNI, en lugar de pedir una rectificación al líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, por sus críticas al gobierno municipal de Ada Colau en relación con el espionaje.

Para Aragonès, los reproches a Maragall son una "cortina de humo para que no se asuman responsabilidades" por el espionaje, cuando a su juicio "quien debe rectificar" es Pedro Sánchez.