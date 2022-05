Aragonès urge a Sánchez a "moverse" para restaurar la confianza con el Govern

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha urgido este martes al Gobierno de Pedro Sánchez a mover ficha para "restablecer la confianza" con el ejecutivo catalán tras el caso de espionaje a independentistas.

Así lo ha afirmado en su comparecencia, junto al vicepresidente del Govern, Jordi Puigneró, en el Salón de Sant Jordi del Palau de la Generalitat, para hacer balance de su primer año de mandato.

Aragonès ha constatado el "bloqueo" de la mesa de diálogo para la "resolución del conflicto político con el Estado", aunque sigue defendiendo una negociación que conduzca a un referéndum.

"Los resultados no son los esperados", ha admitido Aragonès, que ha lamentado que desde los indultos a los presos del procés "no se ha avanzado de forma suficiente" y, además, el caso de "espionaje masivo" a independentistas no ha hecho más que "acentuar la desconfianza y agravar este bloqueo".

Por ello, considera "absolutamente imprescindible" que el Gobierno español "se mueva y demuestre que realmente quiere resolver el conflicto político con Cataluña", para así "restablecer la confianza mínima que exige cualquier proceso de negociación".

Aragonès estará "atento" a las explicaciones que ofrecerá el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, esta semana en el Congreso.

De momento, los contactos entre los equipos de Aragonès y Sánchez "continúan", pero no han concretado aún un encuentro entre ambos, ya que para que se produzca debe haber unos "contenidos" que le den sentido y eviten que la reunión sea "simplemente una foto".

Los tres elementos en los que Aragonès espera que el Gobierno se mueva son: "Transparencia sobre el espionaje masivo" -para que las explicaciones "no se queden en la comisión de secretos oficiales"-, asunción de responsabilidades y "garantías" de que este espionaje político ya no se está produciendo y "no se repetirá en el futuro".

"Cometería un error quien pensase que por el hecho de haber una reunión ya se resuelve la cuestión. Lo importante son las medidas que deben tomar el Gobierno español", ha remarcado.

Aragonès ha advertido de que, si Sánchez desclasifica documentos del CNI sobre aspectos del espionaje del que fueron "víctimas" él y otros miembros de su Gobierno, también deberá desclasificar papeles relativos al espionaje a independentistas, porque "si no, la doble vara de medir se consolida". EFE

rm-ac/mg/jdm

(foto)