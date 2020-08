Aragonès urge al Gobierno a aprobar un permiso para padres con hijos confinados de cara al nuevo curso

El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, ha urgido este domingo al Gobierno a aprobar un permiso retribuido para los padres con hijos que deban confinarse en casa durante el curso escolar: "Que se pongan las pilas".

"Si el Gobierno español no se ve capaz o no tiene la voluntad política de hacerlo, que nos transfiera los recursos y las responsabilidades, y lo haremos desde Cataluña", ha dicho en declaraciones a los medios tras una jornada de trabajo de ERC en Altafulla (Tarragona) sobre medidas para atender a las familias en el nuevo curso. Aragonès ha lamentado que todavía no se haya aprobado una medida que "hace semanas" que ERC reclama, y que propuso por primera vez durante el estado de alarma por la pandemia.

Por otro lado, ha instado al Gobierno a preguntarse con quién quiere pactar: si con ERC o con Cs, a quien considera un "partido nacionalista de derechas español" que defiende los recortes y políticas neoliberales, en sus palabras.

"Está en sus manos, hemos sido muy claros. Es la hora de que tomen una decisión", y ha apostado por resolver el conflicto político en Cataluña a través del diálogo --lo que, a su entender, tampoco contempla el proyecto político de Cs--.

La vicesecretaria de mujeres de ERC, Raquel Sans, ha afirmado que la situación de las familias ante el curso escolar es "uno de los temas" que más les preocupan, teniendo en cuenta que los cuidados recaen mayoritariamente sobre las mujeres, ha destacado. En la jornada de trabajo de este sábado en Altafulla, ERC ha abordado medidas sobre corresponsabilidad y familias en Cataluña en el contexto de la pandemia del coronavirus.