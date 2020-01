Aragonès: "Somos la garantía de que la vía del diálogo no se cerrará"

El vicepresidente del Govern, Pere Aragonès, ha asegurado que "la vía del diálogo" con el Gobierno "se ha abierto" y ha presentado a su partido como "la garantía de que no se cerrará": "Aferrados a la mesa del diálogo como hemos estado siempre".

Tras una visita al Barcelona Supercomputing Center, Aragonès ha hecho estas declaraciones antes de conocer que el Gobierno mantiene la entrevista con Quim Torra para el próximo 6 de febrero, pero que posponía la mesa del diálogo hasta después de las elecciones en Cataluña.

Aragonès ha defendido que en la mesa del diálogo entre gobiernos pactada entre PSOE y ERC se debe poder hablar "de todo" lo que cada parte considere que puede suponer una solución al conflicto político catalán.

"Acordamos una mesa de negociación para resolver el conflicto y se debe hablar de todo lo que las diferentes partes en conflicto crean que son soluciones, algo establecido en el acuerdo", ha apuntado Aragonès, sin entrar a comentar en qué plazo de tiempo debería constituirse dicha mesa.

Al ser preguntado por si la reunión entre los presidentes español, Pedro Sánchez, y catalán, Quim Torra, podría llegar a suspenderse, se ha mostrado convencido de que ambas partes "honrarán sus acuerdos" y que el encuentro se mantendrá.

"No hay ningún motivo por el que la reunión se vaya a desconvocar (...) No hay motivos para que los dos presidentes no se puedan encontrar y hablar", ha añadido.