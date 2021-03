Aragonès replica a Illa que "con pandemia o sin" no renunciará a la independencia

El candidato a la Presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha replicado este viernes al líder del PSC en el Parlament, Salvador Illa, que no renunciará a la independencia independientemente del contexto de pandemia: "Con pandemia o sin, no renunciaré a la independencia de Cataluña. No renunciará al ejercicio del derecho a la autodeterminación ni a la amnistía".

En su turno de réplica a Illa, --Aragonès ha optado por contestar a cada grupo por separado--, ha defendido que es compatible gestionar la pandemia y trabajar por la prosperidad de Cataluña, con defender la independencia, igual que asegura que no le pedirá al PSC que renuncie a la unidad de España: "Si yo no le pido a usted, no me lo puede pedir a mí".

Aragonès ha sostenido que el PSC ahora mismo supone un obstáculo para desbloquear la situación en Cataluña, por lo que ve necesario que abandonen esta posición y apuesten por las soluciones y ha advertido: "Reencuentro es incompatible con la represión".

El candidato republicano ha negado que los gobiernos independentistas hayan provocado la decadencia económica de Cataluña en los últimos años tal y como denunciaba el líder socialista y ha acusado al PSC de haberse ido "estrechando y dejando fuera a muchas voces".

Asimismo, ha reprochado que Illa tache a la CUP de antisistema, ya que cree que "lo que es más antisistema son las desigualdades", y ha celebrado el acuerdo alcanzado con los 'cupaires', que ha prometido cumplir si es presidente.

Además, ha dicho que coincide con el PSC en algunos de las propuestas sociales que plantean pero que, según él, tienen un obstáculo: el modelo de financiación autonómica y que la Generalitat no tiene todas las competencias para hacer las leyes que crean oportunas ni todos los recursos necesarios, por lo que cree que la solución es constituirse en un estado independiente.

En este sentido, ha citado dos leyes aprobadas por el Parlament en la última legislatura e impulsadas por el PSC, junto a otros grupos, que ahora el Gobierno central pide negociar o amenaza con llevarlas al Tribunal Constitucional, según él.

"Miquel Iceta las impulsó, las votó en el pleno y el ministro Miquel Iceta esta misma semana obliga al Govern a que, o entran en una negociación, o las llevan al TC", ha afeado.