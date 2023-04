Aragonès replica al Gobierno: "Todas las negociaciones empiezan con un no"

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, ha advertido al Gobierno de que "nadie debe tener miedo a dialogar para llegar a acuerdos", por lo que ha restado importancia a la negativa de la Moncloa a pactar un referéndum de autodeterminación: "Todas las negociaciones empiezan con un no".

Ayer martes, el presidente catalán anunció que activará su propuesta de acuerdo de claridad, siguiendo la vía canadiense con el Quebec, para intentar sumar apoyos internos en Cataluña durante este año y, a inicios de 2024, disponer de una propuesta catalana de referéndum con el objetivo de pactarla entonces con el Estado.

En declaraciones a los medios durante la visita a las obras de la estación de tratamiento de agua potable del Besòs, Aragonès ha replicado a esa negativa de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que dijo hoy con "mucha claridad" que "con el presidente Pedro Sánchez no va a haber referéndum de autodeterminación en Cataluña".

"Todas las negociaciones empiezan con un no, todas han empezado con un no y todas las del futuro empezarán con un no. Es el primer paso para empezar a hablar. Nosotros estamos por una solución democrática, en la cual la mayoría de la ciudadanía catalana se sienta representada", ha afirmado Aragonès.

El dirigente ha querido recordar que su gobierno "propone un acuerdo", por lo que "nadie debe tener miedo a hablar y dialogar para llegar a acuerdos. Es mi voluntad -ha dicho-".

Aragonès ha insistido en "tender la mano a todo el mundo", tanto "internamente" en Cataluña con los grupos del Parlament, como también hacia el Estado y las instituciones internacionales.

"Se debe dar respuesta a los problemas", ha señalado el presidente de la Generalitat y coordinador nacional de ERC, que ha añadido: "Y hacer ver que no existen no hace que los problemas desaparezcan".