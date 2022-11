Aragonès: "Lo que hace falta ahora es reformar el delito de malversación"

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido la derogación del delito de sedición, al asegurar que se ha "reducido el margen de arbitrariedad" de los jueces, y ha apostado ahora por reformar el delito de malversación durante la tramitación de la proposición de ley en las Cortes.

En una entrevista en Rac1, Aragonès ha explicado que en próximos días se deberá seguir negociando y "batallando las cosas, que no caen del cielo". "Nos dejaremos la piel, como hemos hecho siempre", ha avisado el coordinador nacional de ERC.

En ese sentido, tras la reforma de la sedición ha apostado por "luchar" ahora contra la "utilización perversa" de la malversación, matizando en todo caso que "la corrupción se debe seguir persiguiendo con fuerza, evidentemente".

"Es una cuestión que tenemos abierta y que debemos abordar ahora en la tramitación de la proposición de ley en el Congreso y el Senado", ha señalado Aragonès, que ha recordado que la malversación se modificó en 2015 por parte del PP para "permitir que cosas que no eran delito pasaran a ser delito" tras la consulta del 9N de 2014.

"Ahora", ha proseguido, "lo que debemos intentar es revertir esa situación. No es sencillo, pero debemos abordarlo y estamos convencidos de que podremos generar mayorías para hacerlo".

Y es que, para el president, "votar no es delito, organizar un referéndum no es delito, estar comprometido con la independencia no es delito", por lo que "de la misma manera que hemos eliminado la sedición, lo que hace falta ahora es reformar la malversación".

El mandatario ha considerado una "señal positiva" el hecho de que "no haya un no por respuesta" por parte de la Moncloa. "Es una carpeta que sigue abierta y es muy importante", ha afirmado el presidente catalán.

SIN LA SEDICIÓN "SE REDUCE EL MARGEN DE ARBITRARIEDAD"

Aragonès ha defendido la derogación del delito de sedición pactada entre Gobierno y Generalitat, y ha asegurado que con el nuevo delito de desórdenes públicos agravados "se reduce el margen de arbitrariedad" y "discrecionalidad" de los jueces, como también "el alcance del delito y de las penas".

"Nadie empeorará su situación", ha dejado claro, admitiendo que no se ha reducido al 100% el margen, ya que "no se tata de una amnistía"; y ha apuntado que el Govern "no ha negociado en nombre de nadie ni para un caso concreto", al ser preguntado sobre Carles Puigdemont, y negando que sea una reforma a medida de Marta Rovira.

Preguntado por quienes interpretan que el nuevo delito podría perjudicar a protestas del independentismo, Aragonès ha negado la mayor y ha sugerido que "si nos ponemos las gafas de fiscal más facha o retrógado que pueda haber", con el código penal actual "la persecución puede ser de alcance mucho más grande" que con la futura modificación, que "reduce las penas" incluso en una interpretación "dura".