Aragonès pide un voto masivo a ERC para impedir que Illa pueda sumar con Vox

El candidato de ERC a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès, ha pedido "un voto masivo" a Esquerra para impedir que el candidato del PSC, Salvador Illa, "pueda sumar con Vox y con los otros partidos del 155", mientras que el líder republicano Oriol Junqueras ha reivindicado "el voto antifascista".

En el acto central de la campaña de ERC, celebrado en el Auditorio de la Mercè de Girona, los candidatos y dirigentes republicanos han contado con el apoyo del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, quienes han destacado "las luchas compartidas" con Esquerra Republicana.

Pere Aragonès ha aprovechado la presencia de dos de los presos independentistas, Junqueras y la exconsellera Dolors Bassa, para decir que sus compañeros son víctimas "de una judicatura capturada por la derecha extrema y el nacionalismo más excluyente".

En clave electoral, Aragonès ha afirmado que los de ERC "no somos los que en plena pandemia huimos para ser candidatos porque lo dicen unas encuestas" y ha añadido, en alusión implícita a Illa, que "quizás hay ministros que desertan, pero Esquerra Republicana no deserta nunca ni rehuye de sus responsabilidades".

"Hablamos claro y sabemos dónde están los límites, pero no para resignarnos y no cruzarlos, sino para superarlos, ya que vemos en las dificultades un motivo para seguir adelante", ha explicado.

Según Aragonès, "los que quieren hacer lo que ya hicieron en el Ayuntamiento de Barcelona con algunos candidatos de Cs, que es impedir un alcalde republicano, lo quieren ahora repetir pero sumando con la ultraderecha de Vox".

"No proponen nada nuevo" y, encima, ha lamentado, "rehuyen el cara a cara que les propusimos", a pesar de que estas elecciones del 14F esto va de dos, de PSC o ERC, de un PSC dispuesto a sumar todo el bloque del 155 y también con Vox, de una ERC que desea sumar construyendo un gobierno republicano y amplio".

El vicepresidente del Govern y candidato de ERC ha indicado que "cuando ERC gana hay grandes consensos en este país" y, entre un gobierno del 155 dispuesto a aceptar los votos de Vox y un gobierno republicano y progresista, la elección es muy clara".

"Illa dice que esto de proponer un referéndum es algo descabellado, o sea que para él resulta que la libertad de poder elegir es algo descabellado, pero ¿en qué país viven estos del PSC, en qué sociedad viven, dónde estaban estos años, no han visto los millones de personas pidiendo decidir el futuro de Cataluña?", se ha preguntado.

Aragonès se ha referido a las propuestas de Illa para "pasar página" del proceso soberanista y ha asegurado que Cataluña "no sólo no quiere pasar página, sino que quiere escribir muchas más, y entre ellas la de la república y la independencia".

Al igual que Aragonès, Junqueras también ha apelado "al voto antifascista" y ha subrayado que "hay que impedir que no puedan sumar con Vox, no que no quieran, sino que no puedan".

Por su parte, Junqueras ha hecho una petición muy concreta a la ciudadanía catalana: "Hay que ganar las elecciones para dar sentido a tantos esfuerzos y sacrificios, y no solo los nuestros, sino de otros que estuvieron antes sufriendo también la represión". EFE

